Descubren el cuerpo ensangrentado de Yajaira Alvarez

A las 7:40 de la tarde de aquel sábado, la madre de Isac Marrugo llegó hasta el departamento de Yajaira Alvarez. El nombre de la madre no será revelado en esta historia para proteger su identidad. La mamá se presentó en el complejo The Grove at 43rd Apartment Homes, en el 2006 West de 43rd Street, en el vecindario de The Court at Oak Forest.

La madre de Isac Marrugo tocó y nadie le abrió. Entonces alcanzó a ver que la muchacha estaba adentro tirada en el sofá de la sala. La mujer llamó entonces al número de emergencia del HPD y reportar el caso. Un patrullero atendió la llamada y le pidió a la oficina del complejo de departamento que le abrieran la puerta en la casa de Yajaira Alvarez.