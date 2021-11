Actriz Isabel Torres publica video de despedida en su cuenta de Instagram

Interpretó a ‘La Veneno’ en ‘Los Javis’ y explica que padece metástasis en sus huesos por cáncer de pulmón

Revela que los doctores ya le dijeron cuánto tiempo le queda de vida La actriz española Isabel Torres -que interpretó a ‘La Veneno’ en la serie ‘Los Javis’- ha conmovido las rede sociales al publicar a través de su cuenta oficial de Instagram, un video a manera de despedida, pues los doctores le han dado la peor noticia y es que le resta poco tiempo de vida, debido a una terrible enfermedad que padece, cáncer de pulmón, de acuerdo a una publicación hecha por el portal de noticias de People en Español. La actriz y presentadora de televisión reveló cómo es la situación de salud que vive actualmente y con el material que publicó, dejó destrozados muchos corazones, sobre todo de sus fans que la recuerdan en su participación en la serie de ‘Los Javis’. En su cuenta de IG, la artista tiene actualmente más de 100 mil seguidores con más de 120 publicaciones. ¿QUÉ LE PASA EN SU CUERPO QUE DECIDIÓ DESPEDIRSE? Las más recientes aparece sin cabello y en otras con él, pero con menos peso, lo que preocupó a sus seguidores por el cáncer de pulmón que padece. El video es desgarrador, aunque ella parece estar en paz, es evidente el dolor y el sufrimiento ya que dice que padece metástasis en algunas partes de su cuerpo, sobre todo en su huesos, es decir que el cáncer que se traslada a otras partes del lugar original donde se inició. El material que subió tiene una duración de 5 minutos y medio y aparece notablemente afectada físicamente, y hasta la mañana de este 16 de noviembre tenía más de 348 mil reproducciones y más de 7 mil comentarios de amigos, compañeros de trabajo, familiares y miles de seguidores que no pudieron contener el dolor que les produce ver la despedida de la actriz que interpretó a ‘La Veneno’.

Isabel Torres video despedida: ¿QUÉ FAMOSOS SE DESPIDIERON DE ELLA? En el material la artista que hizo a ‘La Veneno’, confesó a su público que en estos meses la ha estado cuidando su amiga, pero además, dijo que recientemente su primo había fallecido, motivo por el cual varios famosos como Ricky Merino y Paula Echevería le dejaron comentarios que calaron hondo en los demás seguidores, el sentimiento de muchos fue de impotencia por no poder hacer nada al respecto. Actualmente la actriz tiene 52 años de edad, nació en Las Palmas de Gran Canario un 14 de julio de 1969 y además de trabajar en los medios de comunicación, ella es empresaria y es reconocida por sus participaciones en el mundo del espectáculo, pero en los últimos meses su salud se deterioró y al recibir la noticia, decidió despedirse de sus seres queridos.

Isabel Torres video despedida: ¿QUÉ SIENTE EN ESTOS MOMENTOS EN SU CUERPO? La misma actriz que hizo a ‘La Veneno’ dijo de manera textual que este material sería su “último video” y de manera inmediata explicó los motivos: “He tenido un poquito más de metástasis en los huesos”. Sobre el motivo del video dijo: “Solo es para eso, que los quiero mucho. No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay. Quería saludarles a todos los que me están saludando en estos momentos, pero no puedo”. En su rostro era evidente el dolor y así lo plasmó con sus propias palabras y expresiones de esfuerzo en su rostro: “Me duele muchísimo, me duele mucho, mucho, mucho, pero bueno es lo que hay. Quería darles las gracias por todo lo que han hecho por mi y que la vida es tan bonita y hay que vivirla… Vamos a ver si lo supero y si no, también, la vida es así de caprichosa”.

Uno de los mensajes que más cautivó a la gente fue el de agradecimiento que tuvo hacia los fans: " que han estado al lado mío, que siempre me han apoyado muchísimo" y también a su familia y amigos". Y es que en sus publicaciones más reciente y ésta, los seguidores no la han dejado solo y le han manifestado mensajes de aliento para seguir adelante, pero ella ha optado por decirles que ya no le queda mucho tiempo de vida. Y es que ella misma confiesa que en su última revisión, los médicos le han dado solamente dos meses de vida, debido a las condiciones adversas que presenta su organismo. Pero las palabras más tristes las dio cuando explicó que pasará en esos dos mesas e incluso, reveló que este podría ser el último video que pudiera subir a las redes sociales la actriz que interpretó a 'La Veneno'. Para ver el video haz click aquí.

"NOS VEMOS PRONTO SI DIOS QUIERE Y SI NO, NOS VEMOS EN EL CIELO" Así que mandó un mensaje para todos y señaló porque podría ser su último video subido a su cuenta oficial de Instagram, por lo que agradeció además a las personas con las que trabajo en varias partes: "todo, la radio, la tele ha sido maravilloso", además pudo dar nombres y personas a las que agradeció por la experiencia vivida en el mundo del espectáculo y fuera de él. Pero su 'despedida', fue lo más impactante para la actriz con cáncer de pulmón: "Un besito muy grande a todos. Si salgo de ésta, me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer conocerlos, estar con Vds. y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les mando un beso enorme, muy grande, cuídense muchísimo, nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo".

¿QUÉ LE DESENCADENÓ LA METÁSTASIS? Fue en el 2018 que los médicos le detectaron a la actriz un cáncer de pulmón, por lo que comenzó a tratarse, sin embargo, no se pudo reponer y mientras más pasaba el tiempo empeoraba, por lo que tuvo una recaída. En el video aparece con esfuerzo, pero el dolor no le permitía estar cómoda, por lo que resultó más estremecedor para quienes lo pudieron ver. En su trayectoria cuenta con grandes presentaciones, además de ser una activista del colectivo LGBT. Al realizar a 'La Veneno', este papel le otorgó el Premio Ondas en el 2020 dentro de la categoría de "Mejor intérprete femenina en ficción nacional", también estuvo en programas como Channel No 4, DEC y El programa de Ana Rosa", entre otros.

¿PERO SUS SEGUIDORES TAMBIÉN SE DESPIDIERON DE ELLA? Las reacciones no se hicieron esperar y la actriz Ester Exposito le mando un corto, pero muy especial mensaje: "Te mando toda mi fuerza y apoyo Isabel", también la artista española Itziar Castro le dijo lo siguiente: "Isabel bonita, estoy contigo, te mando todas las energías del mundo, eres maravillosa y un ejemplo. Te quiero. Fuerza", or su parte Amor Romeira le dijo: "Ay mi Isabel! Eres una guerrera y hasta última hora siempre con tu sonrisa! Te quiero y te mando mucha FUERZA!". Otras personas del mundo des espectáculo se sumaron a los mensajes de aliento, el usuario alexrodrigueztv dijo: "En unos meses celebraremos en Miami que todo esto fue una lección que nos quiso dar la vida. Te adoro. Desde aquí te envío toda mi buena energía para que salgas prontito de esta. Mi gran guerrera", a su vez la usuaria edenthedoll escribió: "ISABEL TORRES: UNA LEYENDA! Te ADORAMOS! Gracias por todo lo que has hecho para tu comunidad. Has cambiado mi vida y tantas otras! Mi inspiración, pensando en ti y enviándote energía positiva".

Isabel Torres video despedida: FAMOSOS LE ‘ECHAN PORRAS’ A LA ACTRIZ Por su parte, Ricky Merino le escribió: “Eres una luchadora y un ejemplo de valentía. Te queremos Isabel, estamos contigo”. A su vez, David Moreno le dijo: “Ánimo, cariño! TE QUEREMOS MUCHOOOO. Eres luz y te mando toda la fuerza del mundo”, “mucha fuerza cariño… todo este amor que te enviamos te ayudará para salir de esta …… besitos”. Algunos más como Beatriz Luengo le escribieron: “Isabel te amamos todos tus fans. Eres un ejemplo. Mucha fuerza y mucho amor para ti”, “ISA LINDA, MUCHA FUERZA BESOS Y ENERGÍA POSITIVA”, le dijo Valeria Vega, así también Alazka Oficial le dijo: “luz en tu camino, serenidad, paz… y cárgate con todo el amor que te enviamos”.

"NOS DESGARRAS EL CORAZÓN" Pero la que tuvo más palabras para la actriz de 'La Veneno' que tiene cáncer de pulmón fue Carla Antonelli, actriz, quien escribió: "Ay Isabelita, tanto amor, cariño y ternura, que te diría que nos desgarras el corazón, pero hasta decirte eso sería egoísta porque solo tú ahora mismo está en tu piel y lo que sientes. No me salen las palabras para darte más ánimo de las que te he dicho en público y privado, pero si te puedo decir que en lo personal siempre te tendré presente". "Eres la chica increíble que conocí por primera vez como candidata al Carnaval de Gran Canaria, eres la ternura frágil que nos hicimos un selfie frente a la naturaleza que nos asambraba en La Palma, justo ocho días antes que explotara ese demonio. Pero eres también la capacidad de enfrentar momentos muy difíciles con una sonrisa y además de darnos las gracias, cuando las gracias te las tenemos que dar todas y todos los que hemos conocido. Gracias a ti por ser y existir. Te quiero, te queremos", dijo.

NADIE LA DEJARÁ SIO HASTA EL FINAL Otras conocidas en las redes sociales y que tiene sus cuentas verificadas le mandaron buenas vibras por enfrentar el cáncer de pulmón, tales casos como el de miss_xtina_marie: "Mucha fuerza Isabel!!! Te tengo en mis oraciones te mando las vibras para que salgas de esta", por su parte maria-escote le escribió lo siguiente: "Isabel querida, toda la energía y amor del mundo, te queremos preciosa". Una seguidora le dijo a la actriz que interpretó a 'La Veneno' que no la dejará nunca, hasta el último momento si es posible y así lo describió: "Hasta el final estaré cogiendo tu mano, acompañándote en tu corazón y dándote todo mi amor . Eres tan fuerte que… Te quiero muchísimo, hermanas separadas al nacer y juntas para siempre", con todo el cariño del mundo lo expresó en las redes sociales.