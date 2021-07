“Espero poder ir con algo de pelito, pero si voy rapada, pues voy rapada, da igual. Me pongo unas pestañas maravillosas, me pinto los labios de rojo, así que les mando un beso a todos, solamente era para avisarles que a partir de ahora voy a sufrir unos cambios bastante drásticos”.

Isabel Torres recibe el cariño de sus fans

“Aquí estoy chutándome, he estado malita, he estado jodid…, lo que pasa es que, claro, en las redes sociales no he puesto nada, pero el hígado es complicado porque te cansa mucho”, le contó Isabel Torres a su admirador, de nombre Humberto.

Ambos aprovecharon este enlace para compartir algunos mensajes y Humberto reaccionó con mucho gusto cuando Isabel le aseguró que tenía mucho futuro. También, le mostró a su madre, quien estalló de alegría al poder charlar con la artista.