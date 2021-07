Chiqui Delgado no fue la primera en ‘la mira’ de Jorge Ramos

Isabel Lascurain, vocalista de Pandora, reveló ¿romance con el periodista?

La confesión tomó por sorpresa a todos Chiqui Delgado y Jorge Ramos siguen con romance ‘viento en popa’ y a años de relación, ahora ‘sale un secreto’ del periodista con otra famosa que no es su ex Ana de la Reguera, pues la cantante de Pandora, Isabel Lascurain, confesó que el detractor de los presidentes la pretendió hace varios años. Isabel Lascurain, vocalista de la agrupación mexicana Pandora, estuvo como invitada en un programa de YouTube conducido por las JNS Melissa López y Angie Taddei, así como la socialicé Olivia Peralta en donde ‘se desbocó’ hablando de sus pretendientes románticos en donde mencionó a Jorge Ramos. Jorge Ramos ‘estuvo insistiendo’ en romance con la vocalista de Pandora, Isabel Lascurain ¿Qué pensará Chiqui Delgado del historial amoroso del famoso periodista? La de Puerto Rico siempre ha sido muy segura de su relación con Jorge Ramos, quien se muestra en todo momento muy hermético con su vida personal, pues vagamente comparte fotos y videos de momentos con su familia y novia. Isabel Lascurain, integrante de Pandora, acaba de pasar por una separación luego de una infidelidad de su esposo de varios años, por lo que no tuvo el menor reparo en callarse los pretendientes que tuvo en su época de oro durante los años 80 y 90 cuando el grupo estaba en su punto máximo de popularidad.

La vocalista de Pandora ¿le hizo el feo a Jorge Ramos? Mientras hablaban de las suegras y más, las conductoras del programa de YouTube ‘AMO’, cuestionan a Isabel Lascurain de cómo era de jovencita con su vida amorosa, y fue en ese instante cuando la de Pandora, no dudó en sacar el nombre de Jorge Ramos a la conversación, ante el impacto de las chicas de JNS. “Yo fui de mucho novio cuando era muy chavita, de adolescente, ahí en Progreso, uy, tuve novios cada temporada, cada verano, pero, mis novios, así novios novios formales… empiezo a cantar y fue la Pandora que nunca tuvo novio… Maite y Fernanda en su momento con novio, luego Maite y Liliana con novio, yo no… tuve muchísimos pretendientes pero, no soy muy de piel, tuve grandes personajes….”, comenzó diciendo la mexicana.

Isabel Lascurain de Pandora, nunca le hizo caso a Jorge Ramos ¿qué pensará Chiqui Delgado? “Si yo te dijera los personajes que tuve… dijeras ‘Isabel pero cómo’!”, aseguró la vocalista de Pandora ante el impacto de las conductoras del show quienes insistieron en que contara nombres y lo primero que dijo fue que ‘le hizo el fuchi’ al popular periodista Jorge Ramos, actual novio de Chiqui Delgado: “Jorge Ramos, ¿ubican a Jorge Ramos? Bueno pues salimos muchísimo tiempo… nunca me gustó, lo admiraba, me fascinaba lo que hacía, me parecía increíble pero no había piel, no había química, entonces chin, pues no…”, contó la integrante de Pandora dejando en claro que nunca le gustó el periodista.

Jorge Ramos ‘fue rechazado’ por Isabel Lascurain, de Pandora A la anécdota que contó Isabel Lascurain sobre el novio de Chiqui Delgado, le siguió otro nombre famoso: “Luego, Diego García, que es el hijo de García Márquez, divertidísimo, a mí no me gusta nada más que un hombre que me haga reír y él me hacía reír pero en cantidad, y salí como un año y cacho con él pero no…”, expresó. Después, la integrante de Pandora aseguró que estaba a punto de casarse con el actor venezolano Luis José Santander, famoso por ser protagonista y pareja de Lucero en la telenovela Lazos de Amor: “Tuve un novio venezolano ese sí formal de anillo y a punto de casarnos que se llamó Luis José Santander, vivía en Venezuela él, yo me iba para allá, nos llevábamos muy bien hasta que me di cuenta que me pintaba el cuerno, es con la que se acabó casando y yo me enteré por la tele…”, aseguró. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA (a partir del minuto 24)

¿Chiqui Delgado también ‘desprecia’ a su novio Jorge Ramos? ¿Qué estará pasando? Luego que desde hace varias semanas se rumora que la relación entre Jorge Ramos y su novia Chiqui Delgado no está pasando por el mejor de los momentos, ahora la conductora y modelo venezolana comparte reveladora foto con el también conductor Borja Voces. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde está cerca de llegar a los 5 millones de seguidores, Chiqui Delgado subió una imagen que da mucho de qué hablar tanto por la forma en la que posa junto a su compañero como por el mensaje que escribieron ambos.

“Yo me quedo contigo”, le dice Borja Voces a la novia de Jorge Ramos “Quédate con quien te mire como Borja Voces, gracias por las risas compañero”, escribió la novia de Jorge Ramos, provocando todo tipo de reacciones entre sus seguidores, como el Chef Yisus, quien no tuvo reparo en decir que en esta imagen hay “Puro amor”. Pero con lo que nadie contaba era con la respuesta del conductor español Borja Voces, quien se sinceró y dijo lo siguiente: “Así es, mi Chiqui Delgado, yo me quedo contigo”, junto a emojis de un corazón rojo, una carita mandando un beso y unas manos haciendo oración. ¿Se habrá dado cuenta Jorge Ramos?

“Me encantan los dos”, expresó María Antonieta Collins sobre Chiqui Delgado y Borja Voces El pasado 16 de marzo, el reconocido periodista Jorge Ramos cuimplió 63 años de vida, y por supuesto, las felicitaciones no se hicieron esperar, pero si algo llamó la atención de los usuarios es que Chiqui Delgado no lo hiciera de manera púbica. Y ahora, en que comparte reveladora foto junto a Borja Voces, los comentarios no tardaron en hacerse presentes, como la conductora y modelo Aleyda Ortiz, quien dijo que ambos formaban “tremendo dúo”, mientras que la periodista María Antonieta Collins confesó que le encantaban los dos.

“Te gustan los maduritos” No faltó quien defendiera al periodista Jorge Ramos, aunque de una manera muy particular, después de ver la imagen que había subido Chiqui Delgado a sus redes sociales: “Chiqui, tú no eres mujer de muchachos, te gustan los maduritos”. “Qué pareja!!! Me encantan”, “Qué bueno verlos juntos!!! Besos”, “Derretido por ti”, “Lindos, muy hermosos los dos”, “Lo mismo haría yo si la tengo de frente”, “Se ven preciosos”, “Mi amor, cosita deliciosa”, “Ay Dios, ¿y quién no miraría así?”, se puede leer en algunos comentarios.

“¿Cuántos impacientes como yo?”: Novia de Jorge Ramos Horas después de haber subido reveladora foto con Borja Voces, por la que muchos se preguntan si existen problemas en su relacion con el periodista Jorge Ramos, Chiqui Delgado puso “a temblar a sus seguidores una imagen de lo más sugestiva, aunque causó sorpresa por su mensaje. “Aprendiendo cada vez más a cultivar el arte de la paciencia, y que todo tiene su propio tiempo. ¿Cuántos impacientes como yo por aquí? Las pausas también son parte del ritmo, Para y respira”, escribíó la novia de Jorge Ramos.