No pierdas la oportunidad de optar por el crédito de ayuda para estudiantes.

IRS informó quiénes califican para el crédito de ayuda para estudiantes.

También detalló quiénes se quedaría sin el importante crédito. No pierdas la oportunidad de optar por un crédito de ayuda para estudiantes que otorga el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el beneficio no es para todos, ya que se deben cumplir con varios requisitos para calificar. En primer lugar, según explicó el Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés), un crédito educativo ayuda con el costo de la educación superior al reducir la cantidad de impuestos adeudados en tu declaración de impuestos. Beneficios por estudiar Si el crédito reduce tus impuestos a menos de cero, es posible que recibas un reembolso. Y hay dos créditos educativos disponibles: el Crédito Tributario de Oportunidad Estadounidense (AOTC por sus siglas en inglés) y el Crédito de Aprendizaje de por vida (LLC por sus siglas en inglés), expuso el IRS. Ahora la pregunta que muchos se hacen: ¿quién puede reclamar un crédito educativo? Pues hay reglas adicionales para solicitar cada crédito, pero debes cumplir con tres pasos fundamentales en ambos casos.

Quiénes son elegibles para el crédito de ayuda para estudiantes El IRS detalló tres reglas principales: tú, tu dependiente o un tercero debe pagar los gastos de educación calificados para la educación superior; un estudiante elegible debe estar inscrito en una institución educativa elegible y el estudiante elegible eres tú, tu cónyuge o un dependiente que indiques en tu declaración de impuestos. La parte negativa es que no todos pueden reclamar un crédito educativo o cheque de ayuda para estudiantes. En este sentido, no puedes solicitar un crédito educativo cuando: alguien más, como tus padres, te incluye como dependiente en su declaración de impuestos; tu estado civil para efectos de la declaración es casado y presentas una declaración por separado; ya reclamaste o dedujiste otro beneficio de educación superior utilizando al mismo estudiante o los mismos gastos y cuando tú (o tu cónyuge) fue un extranjero no residente durante cualquier parte del año y no eligió ser tratado como un extranjero residente para efectos fiscales.

Crédito Tributario de Oportunidad Estadounidense El IRS informó en su página web que el Crédito Tributario de Oportunidad Estadounidense (AOTC en inglés) es un crédito por gastos de educación calificados pagados por un estudiante elegible durante los primeros cuatro años de educación superior. Agregó que puedes obtener un crédito anual máximo de 2,500 dólares por estudiante elegible. Si el crédito reduce la cantidad de impuestos que adeuda a cero, se te puede reembolsar el 40 por ciento de cualquier cantidad restante del crédito (hasta 1,000 dólares).

Monto del crédito de ayuda para estudiantes El monto del crédito es el 100 por ciento de los primeros 2,000 dólares de gastos de educación calificados que pagaste por cada estudiante elegible y el 25 por ciento de los siguientes 2,000 dólares de gastos de educación calificados que pagaste por ese estudiante, detalló el IRS. El IRS también indicó que para ser elegible para el AOTC, el estudiante debe: estar buscando un título u otra credencial educativa reconocida; estar matriculado al menos medio tiempo durante al menos un período académico a partir del año fiscal; no haber terminado los primeros cuatro años de educación superior al comienzo del año fiscal; no haber reclamado el AOTC o el crédito anterior del programa Hope durante más de cuatro años fiscales y no tener una condena por delito de drogas al final del año fiscal.

Cómo reclamar el crédito para estudiantes Para ser elegible para reclamar el AOTC o el crédito de aprendizaje de por vida (LLC), la ley requiere que un contribuyente (o un dependiente) haya recibido el Formulario 1098-T, Declaración de matrícula, de una institución educativa elegible, ya sea nacional o extranjera, mencionó el IRS. Por lo general, los estudiantes reciben un Formulario 1098-T de declaración de matrícula de su escuela antes del 31 de enero. Esta declaración ayuda a calcular tu crédito. El formulario tendrá una cantidad en la casilla 1 para mostrar las cantidades recibidas durante el año. Pero esta cantidad puede no ser la cantidad que podrías reclamar. También debes verificar el Formulario 1098-T para asegurarte de que sea correcto. Si no es correcto o no recibes el formulario, comunícate con tu escuela. Para reclamar el AOTC, debes completar el Formulario 8863 y adjuntarlo completo a tu declaración de impuestos.

Cuidado al reclamar el AOTC De acuerdo con el IRS, debes asegurarte de estar calificado antes de reclamar el crédito. Y también debes guardar copias de todos los documentos que utilizaste para averiguar si calificas y determinar el monto de tu crédito. Si el IRS audita tu declaración y encuentra que tu reclamo del AOTC es incorrecto y no posees los documentos que demuestran que calificas, deberás devolver el monto del AOTC que recibiste por error con intereses. El IRS también puede cobrarte una multa por fraude. O bien, se te puede prohibir reclamar el AOTC durante dos a 10 años. Si tu reclamo del AOTC del año fiscal 2019 fue rechazado en 2020, es posible que debas presentar el Formulario 8862 antes de reclamar el crédito en años fiscales futuros.

Crédito de ayuda para estudiantes: TIN válido En su web, el IRS dijo que no puedes reclamar el AOTC a menos que tú, tu cónyuge (si presentas una declaración conjunta) y el estudiante calificado tengan un número de identificación de contribuyente (TIN) válido emitido o solicitado en la fecha de vencimiento de la declaración o antes (incluidas las extensiones). Un TIN es un número de Seguro Social, un número de identificación de contribuyente individual (ITIN) o un número de identificación de contribuyente de adopción (ATIN). Tampoco puedes reclamar el AOTC en una declaración original posterior o en una declaración enmendada si el TIN se emite o solicita después de la fecha de vencimiento de la declaración (incluidas las extensiones). Para asegurarte de recibir el beneficio del AOTC si calificas para él, debes obtener oportunamente el TIN requerido, reseñó el IRS.

Crédito de ayuda para estudiantes: límites de ingresos para el AOTC Según el informe del IRS, para reclamar el crédito completo, tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI en inglés) debe ser de $80 mil o menos ($160 mil o menos para casados ​​que presentan una declaración conjunta); recibes una cantidad reducida del crédito si tu MAGI es superior a $80 mil pero menos de $90 mil (más de $160 mil pero menos de $180 mil para casados ​​que presentan una declaración conjunta). Además, el IRS apuntó que no puedes reclamar el crédito si tu MAGI es superior a $90 mil ($180 mil para contribuyentes conjuntos). El MAGI para la mayoría de las personas es la cantidad del AGI (ingreso bruto ajustado), que se muestra en tu declaración de impuestos.

IRS anuncia el envío de millones de cheques Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS, en inglés) junto con el Departamento del Tesoro y la Oficina del Servicio Fiscal informaron del envío de millones de cheques para esta segunda semana de junio. Más 2.3 millones de pagos del Plan de Rescate Estadounidense fueron emitidos por las agencias federales de acuerdo con un comunicado del IRS. Alrededor de 169 millones de cheques han sido emitidos por la agencia tributaria desde marzo.

Envían cheques en la segunda semana de junio Estos cheques representan $395 mil millones de dólares del Plan de Rescate Estadounidense aprobado en marzo pasado. La entrega de la esperada ayuda se realizó en lotes semanales, y ahora se espera que una ayuda mensual extra comience a llegar. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos ha anunciado el calendario mensual del cheque por hijos y lanzó una advertencia para que más personas lo obtengan. Pero, ¿quiénes fueron los afortunados en recibir el cheque esta semana y quiénes faltan?