“Si bien los Pagos de impacto económico continúan realizándose automáticamente a la mayoría de las personas, el IRS no puede emitir un pago a los estadounidenses elegibles cuando la información sobre ellos no está disponible en los sistemas de la agencia tributaria”, se lee en el comunicado.

“El IRS necesita información de personas que no suelen presentar una declaración de impuestos, incluso si no tuvieron ningún ingreso el año pasado o si sus ingresos no fueron lo suficientemente grandes como para exigirles que la presenten”, resalta el comunicado del Servicio de Impuestos Internos.

¿Qué hace el IRS si no cumplo con los requisitos para enviar los cheques?

Algunas personas son elegibles para obtener la ayuda, sin embargo al no tener una dirección permanente, una cuenta bancaria o no haber presentado su declaración de impuestos más reciente, no han recibido su tercer cheque debido a que el IRS no tienen la información necesaria.

Sin embargo, la agencia recuerda que “las personas no necesitan una dirección permanente ni una cuenta bancaria. No necesitan tener un trabajo. Para las personas elegibles, el IRS aún emitirá el pago incluso si no han presentado una declaración de impuestos en años”, indica el comunicado oficial.