La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de marzo incluye una exención de impuestos de 10,200 dólares, lo que significa que los cheques por desempleo enviados durante la pandemia no cuentan como ingresos del trabajo para el año, por lo tanto, no puedes pagar impuestos por ello, explicó Cnet.

En la Asistencia por desempleo pandémico, esto incluía a las personas que fueron despedidas, así como a los trabajadores, contratistas e independientes que normalmente no califican para el seguro de desempleo.

Y además, agregó Cnet, no es necesario que presentes una declaración enmendada para reclamar la exención de impuestos de hasta 10,200 dólares que permite el IRS para quienes califiquen para estos casos.

Cnet explicó algunos importantes puntos que debes saber sobre este tema: si el IRS determinó que al contribuyente se le debe un reembolso, enviará un cheque automáticamente. ¿Cuándo ocurrirá? Se supone que los reembolsos se enviarán a partir de mayo y se extenderán hasta el verano, pero aún no hay una fecha precisa.

Lo que falta por aclarar sobre el reembolso de impuestos por desempleo

Por otra parte, Cnet también dijo que existen algunos puntos que aún no han sido aclarados por las autoridades. Por ejemplo, mencionó, de qué forma llegará el reembolso por desempleo, si podrá ser rastreado con la herramienta Get My Payment del IRS o algún otro portal, si se recibirá un aviso por correo, al igual que pasó con los cheques de estímulo, que indique que le ha reembolsado el dinero de los impuestos, o cómo comunicarse con el IRS si hay un problema en el proceso.

“Esta nueva aclaración del IRS es una buena noticia para los millones de contribuyentes afectados, pero aún puede resultar confusa”, opinó Mark Steber, director de impuestos de Jackson Hewitt, según el reporte de Cnet. “Algunos contribuyentes pueden tener preguntas sobre el tiempo de cualquier pago y si vendrá en cheque u otra forma”, añadió.