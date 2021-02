IRS: Ya no podrá rastrear su cheque con la herramienta “Get My Payment”

El IRS informó que las personas ya no podrá rastrear su cheque de ayuda económica con la herramienta “Get My Payment” del sitio web

Desde que se aprobó la primera ronda de cheques, el Servicio de Rentas Internas (IRS) puso a disposición de los contribuyentes una herramienta llamada “Get My Payment” (Obtener mi pago) a través de la que los beneficiarios podían rastrear sus pagos de ayuda económica y verificar sus estatus.

Esta semana, el IRS informó que la herramienta ya no ofrecerá esa posibilidad a los ciudadanos. Ahora, solo será útil para “averiguar cómo y cuándo” fue emitido el “primer y segundo Pago de impacto económico”, si es que alguno fue emitido.

Según la agencia, “a partir del 29 de enero de 2021, ‘Obtener mi pago’ ya no se actualizará para el primer y segundo Pago de impacto económico”.

Esto se debe a que el IRS confirmó que ya había terminado de enviar la totalidad de los pagos correspondientes a las dos primeras rondas de ayuda.

La declaración genera inquietud en muchos ciudadanos que no recibieron el dinero y se preguntan ¿ahora qué puedo hacer para obtener mi cheque de ayuda?

El IRS aclaró que: “si ‘Obtener mi pago’ no proporciona una fecha de pago, no se emitirá un pago y puede reclamar el Crédito de recuperación de reembolso, si es elegible. Debe presentar una declaración de impuestos de 2020 para reclamar el crédito, incluso si normalmente no lo presenta”.

Si usted no ha recibido los fondos y es una persona elegible, entonces le queda una alternativa: solicitar el Crédito de recuperación de reembolso en su declaración de impuestos de este año, tal como lo indica el IRS: “Si no recibió el Pago de impacto económico completo, puede ser elegible para reclamar el Crédito de recuperación de reembolso”.

“El IRS y el Tesoro han emitido todos los primeros y segundos Pagos de impacto económico. Si no recibió ningún Pago de impacto económico o recibió un monto menor que el total, puede calificar para el Crédito de recuperación de reembolso y debe presentar una declaración de impuestos de 2020 para reclamar el crédito, incluso si normalmente no presenta”, dice un explícito aviso en la página web de la agencia.