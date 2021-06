Según WINK News, puedes esperar recibir una carta con instrucciones sobre cómo devolver el cheque que el IRS envió por error a personas solteras sin hijos, a quienes no les corresponde ese dinero.

El IRS envió por error pagos adicionales de 1,400 dólares a algunas personas solteras que no tienen hijos, informó WINK News . Y si recibiste uno de estos pagos, el IRS dijo que sería mejor que lo devolvieras.

El diario The Sun reseñó ayer sábado que millones de estadounidenses ya han recibido su tercer cheque de estímulo otorgado por el gobierno nacional, pero algunos también han obtenido un cuarto pago de ayuda económica que se envió por error.

Tal vez no puedas cantar victoria si lo recibiste. El Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) pide devolver algunos pagos extra de 1,400 dólares que fueron enviados por error.

IRS pide devolver algunos pagos de $1,400: ¿cómo hacerlo?

Puedes regresar el pago extra de 1,400 dólares a la dirección de la sede del Servicio de Impuestos Internos del estado en el que resides, según indicó una información publicada en el sitio web del IRS.

Si aún no has cobrado el cheque adicional enviado por error, puedes devolverlo por correo. Para ello, debes escribir Void en la sección de endoso en el reverso del cheque e incluir una breve explicación de por qué deseas regresarlo, explicó The Sun.