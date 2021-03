IRS anuncia nueva aplicación para rastrear tu cheque desde el celular

Como es lógico, empiezan a surgir diversas inquietudes en los ciudadanos: ¿Califico? ¿Cuánto me corresponde? ¿Dónde está mi cheque? Pues, el IRS creó una herramienta para responder todas esas preguntas llamada Get My Payment , que puedes encontrar a través de su página web, pero ahora también ¡a través del celular!

El IRS indicó a través de Twitter que las personas pueden “ver el monto de sus pagos de impacto económico, si corresponde, dentro de su cuenta en línea” a través de la herramienta Get My Payment y agregaron que “como usuario nuevo, debe autenticar su identidad a través del proceso de acceso seguro”.

Más información del IRS y su nueva aplicación

El IRS ha dejado claro que la herramienta Get My Payment actualmente no contiene los datos correspondientes a las dos primeras rondas de cheques. “La información sobre los pagos anteriores ya no está disponible en Obtener mi pago”, indicaron.

“Si no recibió los montos totales del primer o segundo pago para los que era elegible, puede ser elegible para reclamar el Crédito de recuperación de reembolso de 2020 y debe presentar una declaración de impuestos de 2020, incluso si no está obligado a presentar. El tercer pago no se usará para calcular el Crédito de recuperación de reembolso de 2020”, explicó el IRS. No olvide probar la nueva aplicación para rastrear su cheque desde el celular: IRS2Go