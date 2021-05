Ante esta situación, el IRS pidió a los contribuyentes que no presentaran una nueva declaración. En cambio, prometió tomar medidas, revisar las declaraciones ya procesadas y reembolsar el dinero, de ser necesario, de acuerdo a lo estipulado en la legislación recién aprobada.

Ahora el IRS tendrá que recalcular los impuestos de la ayuda por desempleo y emitir un reembolso a millones de desempleados. Según The Century Foundation, cerca de 40 millones de personas recibieron una ayuda promedio de $14,000 dólares por desempleo en 2020.

El problema surgió debido a que muchos ciudadanos ya habían presentado su declaración de impuestos antes de la aprobación de la ley. De haberlo hecho después de la firma de Biden no hay problema, ya que el IRS hace los cálculos y las deducciones de forma automática.

¿Quiénes recibirán su tercer cheque esta semana del 3 de mayo?

Millones de personas elegibles para esta ayuda aún no lo han recibido, pero eso no quiere decir que no vayan a obtenerlo. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), continúa procesando pagos.

El pasado 28 de abril, el IRS junto con el Departamento del Tesoro de EE.UU. Y la Oficina del Servicio Fiscal, revelaron que se desembolsaron “casi 2 millones de pagos en el séptimo lote de Pagos de Impacto Económico del Plan de Rescate Estadounidense”.