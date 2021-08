El IRS lanza advertencia para quienes aún no han recibido su cheque del Crédito Tributario por hijos

La agencia estipuló una fecha límite para inscribirse al programa

Los beneficiarios deben registrarse lo más pronto posible a través del portal del IRS para no declarantes

El Servicio de Rentas Internas (IRS) lanza advertencia para quienes aún no han recibido su cheque del Crédito Tributario por hijos y es que la agencia estipuló una fecha límite para inscribirse al programa.

Todos aquellos ciudadanos que no se han apuntado para recibir los pagos del Crédito Tributario por hijos, bien sea porque no pagan impuestos o porque tienen bajos salarios, deben hacerlo lo más pronto posible a través del portal del IRS para no declarantes.

El IRS distribuirá el tercero de los seis cheques mensuales del Crédito Tributario por Hijos este 15 de septiembre y los siguientes tres pagos de hasta $300 dólares los entregará el 15 de cada mes hasta culminar en diciembre.

Aquellas personas que son elegibles para esta ayuda y que aun no se han registrado, generalmente porque no declaran impuestos, tienen hasta el 15 de octubre de 2021 para hacerlo en el portal del IRS para no declarantes, de acuerdo a las disposiciones oficiales de la agencia.