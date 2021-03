IRS activa la herramienta Get My Payment para rastrear tu tercer cheque

Una vez empieza la distribución de los fondos de ayuda, muchos comienzan a preguntarse: ¿Dónde está mi cheque? Responderlo no será un problema. Todo lo que tiene que hacer es ingresar a la página web del IRS y ubicar la herramienta Get My Payment . No es necesario que la revise en múltiples ocasiones, ya que los datos se actualizan una vez al día, generalmente durante la noche.

IRS activa la herramienta Get My Payment para que las personas puedan rastrear su tercer cheque. El sábado, el Servicio de Rentas Internas (IRS) informó que ya habían comenzado con la distribución de la tercera ronda de cheques y que a partir de este lunes los beneficiarios podrían ingresar a la página web de la agencia (IRS.gov) para rastrear su Pago de Impacto Económico con la herramienta digital.

Más información del IRS

El IRS ha dejado claro que la herramienta Get My Payment actualmente no contiene los datos correspondientes a las dos primeras rondas de cheques. “La información sobre los pagos anteriores ya no está disponible en Obtener mi pago”, indicaron.

“Si no recibió los montos totales del primer o segundo pago para los que era elegible, puede ser elegible para reclamar el Crédito de recuperación de reembolso de 2020 y debe presentar una declaración de impuestos de 2020, incluso si no está obligado a presentar. El tercer pago no se usará para calcular el Crédito de recuperación de reembolso de 2020”, explicó el IRS.