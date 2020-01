IRS abre Free File prepare sus impuestos en línea gratuitamente

Página

1 de 3

El IRS Free File llega para que los contribuyentes puedan hacer sus impuestos en línea gratis.

¿Qué necesito para hacer los ‘taxes’ en línea?

¿Cómo funciona el IRS Free File?

La mayoría de los contribuyentes puede comenzar a preparar sus declaraciones de impuestos federales temprano ya que el IRS Free File, incluye proveedores de impuestos de marca en línea, abre hoy en IRS.gov/FreeFile para la temporada de presentación de impuestos de 2020.

Le puede interesar: Reembolso de impuestos: ¿cómo usarlo de manera inteligente?

Los contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado (AGI) fue de $69,000 o menos en 2019, que incluye la mayoría de los contribuyentes, pueden preparar sus impuestos ahora y el proveedor de Free File presentará la declaración una vez el IRS abra oficialmente la temporada de presentación de impuestos de 2020 el 27 de enero y comience a procesar declaraciones de impuestos.

“Los productos en línea de Free File ofrecen preparación gratuita de declaraciones de impuestos federales, presentación electrónica gratuita y depósito directo gratuito de reembolsos para ayudar a obtener su dinero más rápido,” dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. “El IRS trabajó para mejorar el programa este año, a la vez que exhortamos a los contribuyentes a que visiten IRS.gov y consideren usar la opción de Free File para hacer adelantos esta temporada de impuestos.”

Para 2020, los socios de Free File son: 1040Now, Inc.; ezTaxReturn.com (inglés y español); FileYourTaxes.com; FreetaxReturns.com; H&R Block; Intuit; On-Line Taxes, Inc.; Tax ACT; TaxHawk, Inc., y TaxSlayer (inglés y español).

Desde su debut en 2003, Free File ha servido a casi 57 millones de contribuyentes, ahorrándoles aproximadamente $1.7 mil millones con una tarifa de preparación muy conservadora de $30. Free File es una asociación pública-privada entre el IRS y Free File Inc. (FFI), un consorcio de proveedores de software tributario que hacen que sus productos de Free File estén disponibles en IRS.gov/FreeFile.

Cómo funciona Free File:

Visite IRS.gov/FreeFile para ver todas las opciones de Free File. Examine cada una de las ofertas o use la herramienta de búsqueda para ayudarle a encontrar el producto adecuado. Cada uno de los proveedores de Free File establece diferentes criterios de elegibilidad, generalmente a base de ingresos, edad o estado de residencia. Pero si su ingreso bruto ajustado fue de $69,000 o menos, encontrará al menos un producto gratuito para usar. Seleccione un proveedor y siga los enlaces a su página web para comenzar su declaración de impuestos. Complete y presente su declaración de impuestos electrónicamente solo si tiene todos los archivos de ingresos y deducciones que necesita. La manera más rápida de obtener un reembolso es presentar electrónicamente y seleccionar el depósito directo. Si adeuda impuestos, use pago directo o las opciones electrónicas de pagos.

La mayoría de las compañías provee una oferta especial para el personal militar en servicio activo que ganó $69,000 o menos. Esos contribuyentes pueden elegir entre cualquiera de los proveedores de Free File, independientemente de los otros criterios de elegibilidad. Free File también puede ser una herramienta valiosa para los contribuyentes más jóvenes o los que solicitan por primera vez con ingresos modestos, así como los jubilados y las familias trabajadoras que buscan ahorrar dinero.

Le puede interesar: ¿Está pensando en ser dueño de negocio pero no sabe cómo empezar y qué debe reportar?