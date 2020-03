IRS extiende plazo de presentación de impuestos hasta el 15 de julio

El Servicio de Impuestos Internos​ conocido como Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) cambiará el plazo de presentación de impuestos hasta el 15 de julio, tres meses después de la fecha límite normal para que los ciudadanos estadounidenses envíen sus declaraciones.

Esta información se dio a conocer este viernes a través del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a través de su cuenta oficial en Twitter.

“En la dirección del presidente Trump vamos a pasar el Día de los Impuestos del 15 de abril al 15 de julio. Todos los contribuyentes y las empresas tendrán este tiempo adicional para presentar y realizar pagos sin intereses ni multas”.

At @realDonaldTrump’s direction, we are moving Tax Day from April 15 to July 15. All taxpayers and businesses will have this additional time to file and make payments without interest or penalties.

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) March 20, 2020