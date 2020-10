IRS extiende fecha registro para obtener cheque de estímulo

El IRS extendió la fecha límite para que millones de estadounidenses se inscriban para recibir cheque de estímulo

La fecha fue extendida hasta el 21 de noviembre

El plazo extendido es solo para personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS en inglés) anunció este lunes que la fecha límite de inscripción para poder recibir el cheque de impacto económico (EIP) fue extendida hasta el 21 de noviembre.

Esta nueva fecha le añade cinco semanas a la fecha original que era el 15 de octubre.

El cheque de estímulo que se podrá recibir será de hasta 1,200 dólares para una persona y 3,900 dólares para una familia de cinco.

“Dimos este paso para brindar más tiempo para que aquellos que aún no han recibido un pago se registren y obtengan su dinero, incluidos aquellos en comunidades de bajos ingresos y desatendidas”, dijo el comisionado del IRS Chuck Rettig en un comunicado de prensa, según FOX News.

El IRS instó a las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos, y que no han recibido un pago por impacto económico, a que se inscriban lo antes posible a través de la herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here en IRS.gov.

Según un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, Hasta 8,7 millones de personas que son elegibles para recibir los cheques de estímulo aún no han recibido el dinero debido a registros incompletos en el IRS y en el Departamento del Tesoro.

El organismo de control apuntó que las agencias federales “carecen de información actualizada sobre cuántos destinatarios elegibles aún no han recibido estos fondos”.

“El IRS está profundamente involucrado en el procesamiento y la programación que se superpone a las temporadas de presentación de impuestos”, dijo Rettig.

“Cualquier extensión adicional más allá de noviembre afectaría negativamente nuestro trabajo en las temporadas de presentación de solicitudes de 2020 y 2021. El portal de no contribuyentes ha estado disponible desde la primavera y ha sido utilizado con éxito por muchos millones de estadounidenses”, agregó.