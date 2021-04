TERCER GRUPO

El tercer grupo de personas a las que les llegarán sus cheques de $1,400 dólares es a los beneficiarios de programas federales, como es el caso del Seguro Social, que no tienen la obligación de presentar sus impuestos ante el IRS (también son no declarantes). “A partir del viernes (hoy), un gran monto de pagos comenzará a emitirse a los destinatarios de Seguro Social o de otros beneficios federales que no presentaron declaraciones de 2020 o 2019 y no usaron la herramienta Non-Filers el año pasado”.

“Estos pagos se emitirán a los beneficiarios de Seguro Social, sobreviviente o discapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y la Junta de Jubilación Ferroviaria (RRB, por sus siglas en inglés). Como se anunció anteriormente, estos pagos comenzarán a emitirse este fin de semana, con la proyección de que la mayoría de estos pagos se enviarían electrónicamente y se recibirían el 7 de abril”, agregó la agencia.