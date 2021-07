Más de 2.6 mil millones de dólares fueron destinados a personas de las que el IRS no tenía información para enviar los cheques de ayuda, pero que presentaron una declaración de impuestos ante la agencia con los datos necesarios para la entrega.

De acuerdo con el citado comunicado, “los pagos continuos se enviarán a las personas elegibles para quienes el IRS no tenía información para emitir un pago pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos, así como a las personas que califican para pagos “plus-up”.

Ahí, deberá comprobar que necesita el estímulo para el pago de hipotecas o alquileres vencidos a causa de la pandemia de COVID-19, según describe AS. Cabe mencionar que en cada estado , los requisitos, condiciones y montos de los cheques varían. Existen estados en los que la ayuda asciende a $4,600 dólares mientras que en otros el estímulo para propietarios podría contemplar un cheque de hasta 25 mil dólares.

Al menos 50 millones de dólares por estado han sido asignados a este fondo que otorgaría ayuda para propietarios con ayudas que van desde los 4 mil dólares hasta un cheque que daría hasta 25 mil dólares, de acuerdo con el sitio web noticioso AS. Para solicitar la ayuda es necesario acudir a la agencia de vivienda del estado donde resida.

¿Quiénes califican para el cheque de hasta 25 mil dólares?

Los inquilinos que no han logrado pagar sus viviendas o un propietario que no ha podido realizar sus pagos serían elegibles para la ayuda. De acuerdo con AS, la ayuda parte del plan aprobado por Biden en marzo, podría cubrir hasta 18 meses de pagos atrasados o futuros.

A través de este Fondo de Asistencia para Propietarios, los propietarios de viviendas que han tenido problemas con los pagos de la hipoteca, los impuestos, las facturas de seguros y otros costos asociados durante la pandemia son elegibles para recibir ayuda.