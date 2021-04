Si su cheque de $1,400 dólares no le llegó esta semana entre los 25 millones de pagos que emitió el IRS, no se preocupe; quizás solo tenga que esperar unos pocos días más, hasta la nueva fecha oficial de pago: el 14 de abril .

“El IRS continúa revisando datos recibidos de Asuntos de Veteranos, que cubre a veteranos y los beneficiarios que reciben pagos por Compensación y Pensión (C&P) que normalmente no presentan una declaración de impuestos”, indicaron, pero también agregaron que no serán los únicos . “El IRS espera comenzar a procesar los archivos para los pagos de VA a finales de esta semana. Debido a que la mayoría de estos pagos serán desembolsados electrónicamente, serían recibidos para la fecha oficial de pago del 14 de abril”.

Revisar la herramienta Get My Payment

La agencia recomienda utilizar la herramienta Get My Payment para rastrear el cheque de ayuda. “El IRS proyecta que la información para el pago a beneficiarios de VA estará disponible en la herramienta Get My Payment para el fin de semana del 10 y 11 de abril”, indicaron en el comunicado.

Sin embargo, la herramienta no está disponible solo para veteranos, sino para cualquier contribuyente que verificar el estatus de su pago, si ha sido programado y para cuándo. Está disponible en puede encontrar en la página web de la agencia o en su nueva aplicación: IRS2Go.