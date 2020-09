IRS enviará cheques de ayuda por coronavirus hasta finales de año

Su calendario original finalizaría el pasado viernes 4 de septiembre

La agencia informó que se están poniendo al día con los $500 por dependientes que por error dejaron de enviar a algunos beneficiarios

Aun cuando su calendario original finalizó el pasado viernes, el IRS informó que enviará cheques de ayuda por coronavirus hasta finales de año.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) tenía previsto enviar un último lote de cheques de estímulo económico el pasado 4 de septiembre; sin embargo, indicó que necesitarán más tiempo para poder procesar el pago de algunos casos específicos.

La agencia afirmó que el proceso de envío se extenderá entonces por lo que resta de 2020, informó CNET. Según el medio, ya se le envió el pago correspondiente a:

Aquellos que declararon impuestos en 2018 o 2019, porque el IRS ya tenía datos de estos contribuyentes para la ejecución de un depósito directo.

Los beneficiarios del Seguro Social, que también entregaron sus datos para poder recibir el depósito directo.

Quienes alcanzaron a registrar sus datos en el sistema del IRS antes del 13 de mayo pudieron recibir su pago de forma electrónica.

Quienes se registraron en el sistema del IRS después del 13 mayo debieron recibir un cheque en físico o una tarjeta de débito. De acuerdo al calendario de IRS, el último lote de envío se realizó el 4 de septiembre y correspondía a quienes hubiesen declarado ingresos de entre $190,001 y $198,000 dólares.

Recientemente, el IRS también informó que se están poniendo al día con los $500 por dependientes que por error dejaron de enviar a algunos beneficiarios. También están emitiendo 55,000 pagos que habían retenido correspondientes a pagos de manutención.

Si usted aun no ha recibido su cheque, está a tiempo de utilizar la herramienta “Obtener mi pago”, a través de la cual podrá monitorear el estado de dicho pago de alivio económico. IRS también pone a disposición la herramienta “Non-Filers”, con la que aquellos que no hayan ofrecido su información podrán ingresarla para que la agencia les contacte y haga el envío del dinero correspondiente, aunque deben hacerlo antes de 15 de octubre. En el más desafortunado de los casos, quien no haya recibido el dinero podrá pedir su “Pago de Impacto Económico” para la temporada de impuestos del año próximo.