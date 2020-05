IRS anuncia nueva medida para empresas que reciban ayuda federal de Trump por coronavirus

El Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció una nueva medida para aquellas empresas que reciban la ayuda federal de Trump por coronavirus.

Este jueves, la agencia informó que las compañías que reciben préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) no calificarían para deducciones de impuestos.

De esta forma, hicieron pública una guía que establece que aquellos gastos vinculados a los préstamos PPP no serán deducibles de impuestos para no caer en lo que llaman un “beneficio de doble imposición”, informó The Hill.

El PPP fue creado con parte de los $ 2.2 billones aprobados por el Congreso y cuyo objetivo es ayudar a las pequeñas empresas a sortear la crisis generada por el Covid-19.

Con este programa de préstamos, negocios pequeños podrían optar a una ayuda financiera para cubrir gastos imprescindibles como el pago de los empleados.

De hecho, no tendrían que pagar el préstamos o hacerlo a muy bajos intereses siempre que se cumpliera con que los fondos se destinaran a pagos realmente vitales de la empresa.

Normalmente, los sueldos de los trabajadores son gastos deducibles.

Sin embargo, el IRS hace la aclaratoria y explica que, en esta oportunidad, los préstamos de PPP no califican de esta forma, ya que según el código tributario, no se pueden hacer deducciones si los ingresos vienen ya exentos de impuestos.

El Congreso podría emitir una norma que permita la “doble imposición”, pero hasta los momentos se siguen los lineamientos de IRS.

IRS actualiza Get my Payment para ayudar a contribuyentes

Dado que muchos contribuyentes en EE.UU. han tenido problemas con Get my Payment, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) actualizó dicha herramienta.

A través de un comunicado en su página web, el IRS anunció que hay mejoras significativas en la herramienta Get my Payment, que en español significa Obtener mi Pago, para ofrecer una mejor y más fluida experiencia para los contribuyentes elegibles para recibir pagos de impacto económico, también conocidos como cheques de coronavirus.

Las mejoras, que comenzaron la semana pasada y continuaron durante el fin de semana ajustaron varios elementos relacionados con la herramienta en línea, que se estrenó el 15 de abril, de acuerdo con el comunicado.

Los cambios adicionales ayudarán a millones de contribuyentes adicionales con información nueva o ampliada y acceso para agregar información de depósito directo.

“Entregamos Get My Payment con nuevas capacidades que no existían durante ningún programa de ayuda similar, incluida la capacidad de recibir información de depósito directo que acelera los pagos a millones de personas”, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig.

“Estas mejoras adicionales ayudarán aún más a los contribuyentes”, agregó el funcionario.

“Instamos a las personas que aún no han recibido una fecha de pago a que visiten Get my Payment nuevamente para obtener la información más reciente”, dijo Rettig.

Según la información proporcionada, los equipos del IRS trabajaron largas horas para entregar Get My Payment en un tiempo récord, y continuarán haciendo mejoras para ayudar a los contribuyentes.

“Alentamos a las personas a que regresen y visiten Get My Payment”, agregó Rettig.

“Estas mejoras ayudarán a muchos contribuyentes. Al usar Get my Payment ahora, más personas podrán recibir pagos rápidamente al agregar información de depósito directo”, explicó el comisionado del IRS.