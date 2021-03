Nueva fecha para el cheque de papel

El IRS recuerda que la mayoría de estadounidenses no necesitan realizar ninguna acción para obtener esta nueva ronda de Pagos de Impacto Económico. Las personas elegibles pueden utilizar “Get My Payment” (Obtener mi pago) en IRS.gov para ver el estatus y la fecha de su cheque.

“Una gran cantidad de este último lote de pagos también se enviará por correo, por lo que los contribuyentes que no reciban un depósito directo antes del 24 de marzo deben estar atentos al correo en las próximas semanas para ver si hay un cheque en papel”, señala el comunicado.