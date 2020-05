El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) lanzó una seria advertencia para aquellos inmigrantes que han recibido cheques de coronavirus sin haber calificado para la ayuda del gobierno de Donald Trump.

A través de su página web, el IRS aclaró una vez más que una persona que es un extranjero no residente no es elegible para recibir el cheque de coronavirus, es decir la ayuda que autorizó el gobierno de Trump por la crisis que desató el coronavirus.

El IRS también aclaró que una persona que es un extranjero residente calificado con un número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) válido es elegible para el pago.

Pero dicho extranjero es elegible siempre y cuando él o ella sean un extranjero residente calificado en 2020 y no pueda ser reclamado como dependiente de otro contribuyente.

Tras aclarar cuáles extranjeros son elegibles para el cheque de coronavirus, el IRS lanzó una seria advertencia para los inmigrantes que recibieron un cheque de coronavirus, pero no son elegibles para 2020: Deben devolver el pago al IRS siguiendo las instrucciones sobre reembolsos.

#IRS is still issuing Economic Impact Payments. If you have pending questions, take a moment to check our FAQs: https://t.co/b6UZdQnATq #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/YSSjixISAs

— IRS #COVIDreliefIRS (@IRSnews) May 16, 2020