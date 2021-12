En medio de una nueva ola de contagios de COVID en todo el mundo gracias a la nueva variante ómicron, y a que varios artistas comienzan a compartir que se contagiaron de nuevo del virus, que ya no es tan mortal gracias a las vacunas, Toni Costa ‘desafió’ a la cuarentena y prefirió no quedarse con las ganas sobre ver a su hija Alaïa en Navidad.

El ex de Adamari López explicó que vio a su hija Alaïa con todas las medidas de seguridad correctas pese a estar contagiado de COVID y no logró exponerla: “Iba siempre con mi máscara, con la careta, con mi gel antibacterial”, además nunca estuvo en contacto directo con la pequeña, pues estuvo fuera de la casa.

Hasta presumió cambio de imagen sin su característica barba

Toni Costa presumió que aprovechó estas fechas para quitarse su barba y ahora lucir más ‘limpio’ de su cara y hasta más joven de edad: “Esta es la segunda vez que me da COVID, la segunda, la primera me dio en enero de este año y la verdad ahí sí que se me fue el olfato, el gusto, me dolió la cabeza”, precisó.

“¿Qué ocurre ahora? Pues no tengo ningún síntoma, una tos por ahí suelta pero nomás, estoy bien, hay gente que me pregunta por qué me contagié si tengo las tres vacunas, la vacuna no evita que te contagies, evita que te vayas mal hospital”, dijo el ex de Adamari López que finalizó celebrando su cambio de imagen: “Por cierto, me afeité completito, ¿qué les parece?”, finalizó quitándose el cubre bocas.