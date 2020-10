La cuenta de Instagram del programa Despierta América sorprendió con irreconocible foto de un conductor

Piden que el conductor pase la dieta que realizó para bajar de peso

A Raúl González lo llaman cabezón.

Raúl González foto irreconocible: ¡Vaya cambio! La cuenta oficial del programa de Univisión, Despierta América sorprendió a sus seguidores tras publicar una fotografía de uno de sus conductores bastante irreconocible, generando impacto en todos sus seguidores: Raúl González.

En esta ocasión, el protagonismo de la foto estuvo a cargo del conductor venezolano, Raúl González, quien mostró el increíble cambio que tuvo a lo largo de dos años, donde muchos argumentan que esta irreconocible.

En la instantánea publicada hace unas horas por la cuenta del programa mañanero Despierta América, se ve al conductor Raúl González en un antes y después, en donde incluso su vestimenta también cambió.

En el lado izquierdo se ve al conductor un poco mas rellenito, portando un traje con corbata, siendo colores neutros, mientras que en la fotografía de lado derecho podemos verlo más delgado y con colores más vivos en su vestimenta, siendo que el cambio sea más notorio.

En la publicación, que ya cuenta con más de 19 mi “me gusta” a solo horas de su publicación, trae como leyenda el proceso de Raúl González al bajar de peso: “Si se quiere, se puede” así ha sido el cambio de nuestro @raultvgonzalez”.

Posteriormente, citan lo que el venezolano había escrito en su publicación con el mismo motivo para mostrar su proceso:

“Enero del 2019 con 70 libras más. Un #tbt que no dejo de ver. ¿Es libre y esta en paz el que se come, fuma o bebe sus miedos y ansiedad? Muchas veces me hice esa pregunta y la respuesta me llevaba más al dolor y angustia todavía” escribió el conductor

Posteriormente, finalizó con un mensaje emotivo: “Qué pasó en mi vida para cambiarme todo? Aceptar y amarme. #meamo HAZLO. ÁMATE por encima de cualquier cosa. Gracias richardboyhm”.

Rápidamente los comentarios llegaron a la publicación Raúl González con su irreconocible foto. ¿Quieres saber que le dijeron? Continúa leyendo.