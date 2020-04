Kenia Ontiveros comparte foto mostrando su pancita de embarazada

La esposa del cantante Larry Hernández aparece irreconocible

Usuarios le critican la ropa que trae puesta

A unas semanas de dar a luz, la esposa del cantante Larry Hernández, Kenia Ontiveros, aparece irreconocible en una fotografía que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Con más de 70 mil likes hasta el momento, entre ellos de las periodistas Myrka Dellanos y Nelssie Carrillo, la conductora Rashel Díaz, Cristy Solís, esposa del Buki, y la cantante mexicana Thalía, en esta publicación la esposa del cantante Larry Hernández muestra su pancita de embarazada, además de promocionar a una marca de ropa.

La esposa del Buki, Cristy Solís, le escribió: “Que bella”, y la actriz Adriana Cataño, por su parte, le dijo a Kenia Ontiveros: “Oh, Dios mío, ya casi es tiempo”, refiriéndose a que la esposa de Larry Hernández pronto dará a luz.

Pero con lo que no contaba Kenia, es que una seguidora le hiciera el siguiente comentario: “Mil disculpas!!! Pero la ropa que se ha puesto últimamente está horrible!!!”, recibiendo como respuesta: “Yo estoy de acuerdo con usted. Ella es bella, pero la ropa no. Esté embarazada o no, ella no se sabe vestir”.

Por su parte, otra admiradora notó un detalle en la esposa del cantante Larry Hernández: “¿Seré yo o su pancita parece de un niño? A lo mejor y nos dan la sorpresa”.

“Que bonita te ves, Kenia, que Dios te llene de bendiciones a ti y tu hermosa familia y que Dios te cuide para la próxima llegada del bebé. Felicidades y a cuidarse en casa”, le comentó otra usuaria.

Una usuaria se tomó la libertad de darle un consejo a la esposa de Larry Hernández: “Felicidades, estás muy linda, toda mamá es linda y no hagas caso de las envidiosas. Cuídate mucho”.

Y cuando parecía que todo serían buenas vibras para Kenia Ontiveros, un internauta se expresó de la siguiente manera: “Quizás revientes, o sea, que paras, eres la embarazada que menos chiste tienes. No tienes carisma, tienes sangre de cochi como tu marinaco”.

Un comentario que dio para pensar fue el que dijo esta usuaria: “¿Pero no entiendo para qué enseñar? La panza!!! ¿Pa’ qué? Digo yo!!! ¿Qué más a enseñar? ¿El parto? Ni las famosas hacen tanto show de sus embarazos, tal vez y quieres un minuto de fama, eso es”.

También hubo quien, a pesar de querer halagar a la futura mamá, confundió las cosas: “Hermosa pipona, Dios bendiga ese vientre”, “Ya tu pano… ha de estar bien hinchada lista para parir”, “El Larry ahora si te llenó el cantarino”.

Una seguidora no quiso quedarse con las ganas y preguntó: “¿@keniaontiverosoficial qué te pones para las estrías?”.

Alguien más lanzó una pregunta en plenos tiempos de coronavirus: “Kenia, ¿qué porcentaje tú das que esa ropa no venga con el coronavirus?”, mientras que una fan le hizo una propuesta indecorosa: “Falta poquito ya, Kenia, muestra tu estómago, pero en bikini, para que te quede de recuerdo”.

Otro usuaria lanzó un contundente mensaje dirigido a Larry Hernández: “Por más hijos que el des, él nunca será feliz, tu esposo tiene una mentalidad de una persona de unos 20 años. Buena suerte en tu futuro”.