Mientras que en las redes sociales de ambos cantantes es común ver los pasos de su pequeña Lucerito Mijares, de José Manuel no se sabía mucho, pues el joven ha optado por estar al margen del medio del espectáculo aunque sí manifestó talento también para la música sobretodo como guitarrista.

Y es que durante años, el ahora ex matrimonio de Lucero y Mijares vivieron un cuento de hadas que terminó de forma amistosa y las pruebas son que siguen trabajando juntos para ofrecer conciertos y en la educación y apoyo a sus hijos José Manuel y Lucerito, por lo que los fanáticos de la ex pareja quieren saber qué sucede con sus descendientes.

La cuenta de Instagram de Lucero, fue en donde la cantante compartió el festejo de su querida mamá a quien le atribuyen el haberla protegido lo suficiente para que de niña y jovencita no fuera víctima de productores y gente que se quería aprovechar de ella, como sucedió con tantas famosas, el caso más reciente, Sasha Sokol.

De manera casual y muy sonriente, pero no tan iluminado por la luz, reapareció José Manuel, el primogénito de Lucero y Mijares quien habría sido visto por última vez del ojo público hace unos años atrás en un concierto que ofrecieron sus padres y él fungió como guitarrista; el adolescente de ya 20 años confirma sospechas.

¿Mijares no quiere que su hijo sea músico?

Aunque en el verano pasado, la familia entera dio un concierto acústico en el que invitaron a cantar a Lucerito Mijares y a tocar a José Manuel, pareciera que el joven mayor no pretende ser cantante, sino tocar instrumentos como el bajo y la guitarra, acorde a lo reportado por Lucero en una entrevista:

“José ya es más mayor que yo (cuando empezó a tocar instrumentos) y fíjate que él también tiene un talento muy musical. Toca instrumentos muy bien y lo traen de oído”, declaró la cantante y no especifican a qué se dedica actualmente en sus estudios José Manuel pero no es algo que tenga que ver con música, además de que no se saben sus redes sociales de manera oficial.