César Costa es un legendario actor y cantante mexicano que nació en 1941, y este 2022 a sus 81 años, enloqueció a sus fanáticos para mostrarse digno y sin ningún procedimiento estético como varias celebridades acostumbran con el afán de no ‘envejecer’, sin embargo, el ‘chico de los sweateres’, como también se le conoció dejó claro que vive su edad muy acorde.

Además, sería abuelo de tres niños, pero más detalles de su vida personal, no se conocen con profundidad. Ahora, con 81 años de edad, César Costa, quien en 2017 participó en el doblaje de la exitosa película Coco de Disney Pixar, para la versión de América Latina, reaparece impactando por su aspecto físico.

Guardando siempre una imagen lejos del escándalo, ‘el niño bueno del rock’, César Costa, no mostraba mucho de sus parejas, pues según la revista ‘Chic’, siempre se distinguió por mantener su vida personal muy en privado, a tal grado que poco se sabe de sus amores, sin embargo, se tiene sabido que procreó una hija de nombre Fernanda Roel.

Y otros refieren a su aspecto físico: “Que gusto verle tan bien señor, saludos y bendiciones”, “Guapísimo”, “Que guapo, Que Dios lo bendiga siempre”, “Tan guapo señor. Usted siempre me ha recordado a mí padre. Sobre todo ahora que ya no está con nosotros”, “Usted es el Batman de México… Incomparable usted don César Costa”, “Tan Guapo y conservado”, “Con todo respeto, está usted guapísimo!”, se puede leer.

Los mensajes en el mensaje de César Costa por los niños de Ucrania no se hicieron esperar: “excelente embajador Don Cesar!”, “Gracias por tu altruista tarea encabezando la UNICEF en Mexico, ahora convocando a concientizarnos de la urgente necesaria ayuda a los Nińos y Familias en UCRANIA”, “Un orgullo tener embajadores como usted”.

César Costa tuvo hasta su billete de lotería

En su publicación más reciente de Instagram, el actor bromeó con la ocasión en que apareció en una edición de billetes de lotería y escribió un cuestionamiento a sus seguidores: “¿Cuántos de ustedes compraron este billete de lotería en 2018? ¿Los conservan?”, y la gente le contestó:

“Ya te están rifando como al avión presidencial papa costas?”, “yo no pude pero me conformo con que mi corazón late cada que te veo”, “Yo mero. Y no saqué ni reintegro”, “Yo tampoco lo compré, pero ya lo tengo de recuerdo qué bueno que os lo compartió”, se puede leer en su fotografía con el billete en la cuenta de Instagram.