Irina Baeva da conferencia y la atacan por su vestimenta

Irina Baeva ofrece conferencia que se centró en prejuicios de género y amor propio, pero la terminan atacando por lo menos pensado… su vestimenta.

El programa Despierta América publicó a través de cuenta de Instagram un video en el que se puede ver un fragmento de lo que fue la conferencia de la actriz.

Se le ve sobre el escenario con un micrófono y algunas hojas que le permitieron seguir el hilo de su exposición.

Llevaba un saco claro que entallaba su cintura y un diminuto short que dejaba al descubierto sus esbeltas piernas.

“@irinabaeva fue parte de @mujerlaconferencia Donde aborda temas como los prejuicios de género, autoestima y amor propio.”, escribió el programa al publicar el video.

De inmediato comenzaron a surgir duras críticas en contra de Baeva, pero hubo una que llamó la atención: “Se le olvidó el pantalón“, dijo una persona.

Irina Baeva es atacada por su vestimenta

Y así varios se fueron sumando para dar su opinión sobre el atuendo que llevaba la actriz para su conferencia.

“Alguien debería asesorarla en cuanto a vestimenta para estas ocasiones, toda ropa tiene su lugar y su hora. En un evento así se deben usar ropas más formales apto para una ocasión como esa.”, sugirió Josephine Blanc.

“Cuando se va hablar de un tema debe ir la vestimenta acorde, ese outfit está bien, pero para otra ocasión no para ese escenario”, “No voy a opinar de la conferencia pero si de su vestuario, no va”, “Que empiece con ponerse ropa apropiada al evento hasta la mujer que viste extravagante se sabe vestir para eventos”, coincidieron los que consideraron su look inapropiado.

“Ay que aburrida se hubiera presentado más formal al evento, no con sus calzones”, “Mejor no se hubiera puesto shorts”, “Y es que ella no tiene vergüenza, predicando la moral en calzoncillos”, “Esa mujer si se viste mal es lo único que voy a decir”, “Dice mi Amiga que por Mero iba en calzones”, “Amor propio muy de acuerdo!, pero bájele a la falda para representarnos en una conferencia!”, continuaron diciendo.

Shaira Lehmann preguntó: “Con esa ropa fue a dar una conferencia?”

“Y no había otra ropa?”, “Pa eso hubiese ido esnua”, “No le alcanzó plata para más tela”, bromearon los más jocosos.

“No debieron, en México no la quieren”, dijo Mariam Uzcátegui sobre la decisión de incluirla en el panel de expositoras.

Pero no fue la única crítica en contra de la modelo rusa. Algunos también la juzgaron por cómo inició su relación con el actor Gabriel Soto.

“ Haga lo que haga nada cambiara sus actos… SORRY Irina pero tus palabras no tienen ninguna validez…”, “ Esa víbora, de qué hablas si te metiste con un hombre casado, te odio”, “ Habla de amor propio cuando no le importó dejar a dos niñas sin su papá, no pues wow”, “ El que este libre de pecado que tire la primera piedra”, “ Cuando una mujer habla de amor propio no se fija en hombres casados y lo bonita no le sirve para nada porque no pudo agarrar un hombre sin compromiso”, dijeron.

Otras personas como Esperanza solo aconsejaron: “Sí, que cada quien viva su vida y sean felices. Ya dejen vivir a esta mujer tranquila y Feliz con Gabriel Soto”.

¿Te parece que Irina Baeva llevaba la vestimenta adecuada para una conferencia?