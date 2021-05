Por su parte la ex del reconocido actor mexicano, Geraldine Bazán no se queda atrás y aparece deslumbrando y elevando la temperatura de su cuenta de red social con un bikini que no deja nada a la imaginación, bastante parecido al que utiliza la actriz y modelo rusa.

Como en cada post, de Geraldine, los seguidores siempre se hacen presentes en los comentarios para elogiar a la mexicana, que en la mayoría de las ocasiones complace a sus fans, con fotografías que cautivan a cualquiera, esta vez no fue la excepción y la lluvia de halagos y piropos no podían faltar en esta publicación.

Irina Baeva bikini azul: Palabras de la modelo rusa sobre su romance

“Cuando yo empecé mi relación con Gabriel la gente me llamaba “rompe hogares” y un montón de cosas fuertes, pero después de lo que hablé con Yordi Rosado hubo muchas personas que me pidieron perdón y que lamentaban haberme juzgado. Hasta me ponían “No puedo creer que te haya escrito eso, perdóname” y pues eso me gusta”, dijo Irina para Mezcalent.

Por último, la antagonista de la telenovela “Soltero Con Hijas” aseguró que su charla con el conductor de Unicable no tenía la intención de hacer recapacitar a sus detractores ni quería quejarse por la violencia verbal de la que fue víctima, sino que sólo quería decir lo que sentía en ese preciso momento y quedarse con la conciencia tranquila.