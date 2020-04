La actriz y modelo rusa comparte un video en bikini mientras está bailando sobre un muelle

Usuarios le dicen “teibolera” y “ridícula”

Irina Baeva se ha ganado el odio tras ser acusada por Geraldine Bazán por ser la culpable de su rompimiento con Gabriel Soto

Cuando todo parecía indicar que los internautas quedarían encantados con el video que compartió en su cuenta oficial de Instagram la actriz y modelo rusa Irina Baeva en bikini mientras está bailando sobre un muelle, fue todo lo contrario, pues de “teibolera” y “ridícula” no la bajaron. Hay que resaltar que Irina Baeva se ha ganado el odio tras ser acusada por la actriz Geraldine Bazán por ser la culpable de su rompimiento con el actor Gabriel Soto.

En febrero del 2019, después de que Gabriel Soto e Irina Baeva hicieran pública su relación por medio de una entrevista en la revista ¡Hola!, Geraldine Bazán, quien fuera esposa del actor y con quien procreó dos hijas, publicó un video en YouTube donde dio su versión de los hechos y contó que ya tenía sospechas que entre él y la actriz y modelo rusa había algo más que una amistad.

Por este motivo, para la opinión pública, Irina Baeva es la villana de la historia y la culpable de que el matrimonio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminara en divorcio.

A pesar de que este video en el que la actriz y modelo rusa se ve de lo más feliz bailando al ritmo de la música tiene más de 500 mil reproducciones en su cuenta oficial de Instagram, tiene muy pocos comentarios, caso contrario al de la cuenta oficial de Instagram del programa Hoy, en donde esta publicación ha sido vista cerca de 70 mil ocasiones y donde están los comentarios más polémicos.

“Es más sexy la Chupitos que ella”, “Si, pensé lo mismo, baila sin chiste”, “Baila mejor mi perro que este costal de huesos de Irina”, “Tiene cara de borracha y a veces de cruda”, “Para empezar, no se sabe la canción y según ella la tararea, menos bailarla. ¡Que ridícula!”, “No seas ridícula”, “No sabe bailar, bien tronca”, “Que mal luce ese traje, la hace ver vulgar, ya no le tapa nada”.

Un seguidor del programa lanzó un fuerte comentario sobre Irina Baeva: “Por más que quiere caerle bien al público no lo logra, jaja”, a lo que otros usuarios respondieron: “Efectivamente, y lo que ha logrado es que más se le deteste. Se le olvida que del público traga”, “Si a mí me transmite negatividad, no sé, no tiene nada de carisma la pobre”.

“¿Ya ven? Si el teibol lo trae en la sangre. En vez de aventurera, hay que llevarla de teibolera”, expresó entre risas un usuario, mientras que alguien más, molesto, expresó lo siguiente: “Señora, me hace el favor de regresar a su país. En este país mejor vuelve a cerrar tus cuentas para no ser insultada”.

Por otra parte, una admiradora de Geraldine Bazán se manifestó así: “Le copia a Geraldine los bailes, nada que ver, a Geraldine le salen naturales”.

“En todo quiere imitar a Geraldine, no tiene su propia personalidad, la pobrecita”, “Hasta para eso hay niveles. No le llega ni a los talones a la chulada de mujer que es Geraldine”.

