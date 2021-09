El Servicio de Rentas Internas (IRS) anuncia la fecha límite para que las personas puedan reclamar su cheque del Crédito Tributario por Hijos

Los pagos mensuales del Crédito Tributario por Hijos comenzaron a ser distribuidos en julio pasado

Si no se ha registrado para la ayuda, tiene hasta el próximo 15 de octubre para hacerlo

El Servicio de Rentas Internas (IRS) anuncia la fecha límite para que las personas puedan reclamar su cheque del Crédito Tributario por Hijos correspondiente al mes de octubre.

Relacionado

Los pagos mensuales del Crédito Tributario por Hijos comenzaron a ser distribuidos en julio pasado. Sin embargo, a pesar de que ya se han emitido tres pagos, algunos ciudadanos todavía desconocen si son elegibles y están dejando pasar una gran ayuda financiera.

IRS anuncia fecha límite para reclamar su cheque de octubre

ATENCIÓN. Aun hay familias que, aunque califican, podrían no estar recibiendo el dinero mensual porque no han ofrecido sus datos al IRS. Si no lo han hecho, pueden hacer uso de la herramienta Non-Filer Sign-up hasta el próximo 15 de octubre con la que podrán inscribirse para recibir el Crédito tributario por hijos adelantando.

Sin embargo, si una familia espera recibir el próximo pago previsto precisamente para el 15 de octubre, tendrá que apurarse pues el IRS ha dejado claro que tienen solo hasta fin de mes para ofrecer sus datos y así asegurar que el pago del mes de octubre les llegue a tiempo.