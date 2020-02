Página

Donald Trump resultó ganador de Iowa caucuses republicano

Trump alcanzó el 98 por ciento de los votos, según AP

Bill Weld compite contra el presidente

El presidente Donald Trump resultó ganador de las asambleas republicanas de Iowa, también conocidas como Iowa caucuses en inglés, en una votación en gran parte simbólica ya que no enfrentaba oposición significativa, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

De esta manera, el actual presidente de Estados Unidos inicia oficialmente su camino hacia la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones 2020.

Con menos del 16 por ciento de los recintos informativos, The Associated Press declaró a Trump el ganador de los comités con casi el 98 por ciento de los votos en el caucus republicano.

El exgobernador de Massachusetts Bill Weld, quien está llevando a cabo un desafío primario de largo alcance contra el presidente, está votando en un distante segundo lugar con menos del uno por ciento de los votos en el caucus republicano, reportó el diario The Hill.

La campaña de reelección de Trump desató un ejército de sustitutos en todo el estado de Hawkeye antes de los comités el lunes. Entre ellos estaban sus dos hijos mayores, Donald Trump Jr. y Eric Trump, así como el gerente de campaña Brad Parscale.

Por otro lado, los resultados de los caucus demócratas aún están lejos de ser seguros.

Encuestas recientes muestran que el exvicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders compiten por el primer puesto, mientras que la senadora Elizabeth Warren y el exalcalde de South Bend, Indiana, el alcalde Pete Buttigieg están cerca detrás de ellos.

La senadora Amy Klobuchar, mientras tanto, también espera alcanzar un primer puesto en Iowa para impulsar su candidatura presidencial más allá del primer estado de la nación en Nueva Hampshire y más allá.

El mandatario parece no tener rival en la contienda por la candidatura republicana para la presidencia de EU. https://t.co/YImrs2qgVB — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) February 4, 2020

Demócratas arrancan Iowa caucuses sin un claro favorito

Los caucus de Iowa, que abren la etapa de elecciones primarias en EE.UU., comenzaron este lunes en escuelas, gimnasios y centros comunitarios de todo el estado sin un favorito claro entre los aspirantes demócratas, aunque Bernie Sanders y Joe Biden en lo alto de las encuestas.

A las 19:00 hora local (01:00 GMT), los votantes demócratas acudieron a alguno de los 1,678 lugares de votación para inaugurar el proceso de selección del candidato que se enfrentará al presidente estadounidense Donald Trump, en las elecciones generales del próximo tres de noviembre.

En el gimnasio del instituto Lincoln (Des Moines), el pitido de un silbato dio comienzo al proceso: se hizo el silencio entre los asistentes y, a través de un megáfono, un hombre explicó el complejo funcionamiento de los caucus, una especie de asambleas en la que los electores debaten y eligen a sus candidatos preferidos.

Mary Hermant, de 26 años, acudió al caucus para expresar su apoyo por el senador progresista Bernie Sanders, al que admira por su deseo de cambiar el sector sanitario mediante el ‘Medicare for all’, un modelo que aseguraría el derecho a la salud de todos los ciudadanos y contempla la supresión de las aseguradoras privadas.