Las novedades que llegan con el iOS13

¿Cuáles son las características de esta versión del Sistema Operativo iOS?

Los mejores trucos que quizá no sabías

El iOS13 es la versión más reciente del sistema operativo iOS, que sirve a todos los dispositivos Apple.

Fue anunciado el 3 de junio de 2019 como sucesor del iOS12, y aunque se espera que se pueda empezar a utilizar a mediados del mes de septiembre de 2019, ya existen algunas versiones acerca de las nuevas funciones que traerá este sistema operativo.

Se sabe que será compatible con los siguientes dispositivos:IPhone Xs Max, IPhone Xs, IPhone Xr, IPhone X, IPhone 8 Plus, IPhone 8, IPhone 7 Plus, IPhone 7, IPhone 6s Plus, IPhone 6s y IPhone SE.

Se ha anunciado un rediseño en la aplicación de mapas, así como una mejora en la rapidez de las descargas y actualización de las aplicaciones. Una de las ventajas de este sistema es que los airpods servirán de ayuda para que Siri pueda leerte los mensajes de texto o notificaciones que llegan a tu móvil ¡increíble, pero cierto!

Estos son los trucos que quizá no conocías acerca del iOS:

Olvídate de las llamadas no deseadas

Debes tener cuidado con esta función, ya que es un poco drástica: se trata de silenciar todas las llamadas de números desconocidos o que no se encuentren en tu lista de contactos. Por una parte, es una herramienta que te facilitará la vida y te evitará estar respondiendo llamadas de vendedores o de publicidad; sin embargo, cada llamada que no contestes irá directo a tu buzón, por lo que deberás considerar la posibilidad de que, de activar esta función, estarás corriendo el riesgo de no contestar una llamada urgente o importante.