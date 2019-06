iOS 13 de Apple: Las novedades para tu iPhone están aquí

Página

1 de 3

La nueva actualización de Apple IOS 13, le ha cambiado la voz a Siri.

Está actualización aligerará las aplicaciones en un 50% y las actualizaciones en un 60%.

Conoce los detalles de sus nuevas funciones y espérala con ansías.

¿Ya conoces todos los detalles acerca de la nueva actualización de Apple? Si aún no te habías enterado, Apple acaba de anunciar IOS 13, la nueva actualización para tu iPhone.

No te preocupes, nosotros te compartimos TODOS los detalles.

Mejor rendimiento

Apple está decidido a mejorar el rendimiento de tu equipo y por ende, tu experiencia en él. Ahora podrás disfrutar de:

Un acceso más rápido al desbloquear tu teléfono a través de Face ID.

Las aplicaciones son más ligeras en un 50%.

Las actualizaciones no se quedan atrás y serán más ligeras en un 60%.

Las aplicaciones son más veloces, accediendo dos veces más rápido que actualmente.

Privacidad a la orden del día

Ante el latente robo de información en los diferentes portales de internet y apps, IOS 13 contará con la opción de un botón llamado “Sign in with Apple”. Esta opción te brindará la privacidad que deseas y no compartirá tu correo real. Este inicio de Apple será compatible también con Face ID y Touch ID. ¡Genial!

Modo oscuro activado

Ya no será necesario ese protector de pantalla oscuro o de privacidad. IOS 13 contará con el esperado modo oscuro. Ahora tu iPhone te permitirá modificar el fondo de las aplicaciones a negro como también elementos del sistema como el teclado, notificaciones y las transparencias del Dock. Y además, podrás programar tu equipo para que este modo oscuro se active automáticamente en la hora que tu desees.