Está previsto que un hombre de Georgia condenado por matar a su ex esposa y su novio hace más de dos décadas sea ejecutado este miércoles.

Donnie Cleveland Lance, de 66 años, recibirá una inyección letal en la prisión estatal de Jackson por los asesinatos de Sabrina “Joy” Lance y Dwight “Butch” Wood Jr. en noviembre de 1997 en el condado de Jackson, a unos 60 kilómetros al noreste de Atlanta.

A Georgia man who was convicted of killing his ex-wife and her boyfriend in 1997 will be put to death today. Donnie Cleveland Lance will be the second lethal injection execution in 2020. https://t.co/ju0UftrWsd

— WSVN 7 News (@wsvn) January 29, 2020