Investigadores intentan determinar la causa por la que un enorme buque de carga se volcó frente a las costas de Georgia, y los expertos dicen que una gran pieza del rompecabezas será determinar qué fue lo que desequilibró a la embarcación.

La Guardia Costera de Estados Unidos abrió la investigación después de que el buque sudcoreano Golden Ray se fue a pique poco después de zarpar del Puerto de Brunswick el domingo por la mañana. ¿Qué puede haber volteado un barco de 199 metros (656 pies) de eslora?

