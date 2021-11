¿SIGUE DESAPARECIDO? Cantante guatemalteco, se encontraba presentándose en un restaurante de la localidad de Zacapa y al salir, no regresó a casa. La familia de Zoel Cruz, continúa buscándolo desesperadamente después de que en redes sociales se difundiera el rumor de que al cantante lo habían secuestrado un comando armado.

El cantante desapreció el viernes pasado y según la información que salió a la luz, se retiró del lugar donde había sido la presentación para ir hacia su casa; sus familiares reportaron que dejaron de tener comunicación con el joven, alrededor de las 11 de la noche. En la versión que se difundió, Cruz de León no contestó llamadas ni los mensajes causa que movilizó a sus familiares a buscarlo.

Investigan desaparición Zoel Cruz: ¿Fue un secuestro?

En redes sociales, surgió la versión de que Zoel Cruz fue secuestrado por un comando armado cuando se encontraba en camino hacia su casa después de haber ofrecido el concierto; por tal motivo, la policía se encuentra investigando un probable secuestro pero aún no hay confirmación sobre la posibilidad de esta hipótesis.

Según Prensa Libre, el portavoz del MP dijo que de momento la investigación está a cargo de la fiscalía distrital y no de la Fiscalía contra Secuestros porque no hay exigencia dineraria a cambio de su rescate. Aún siguen esperando que no haya necesidad de incluir a este comando especial, debido a que ha tardado una amenaza con atentar contra la vida de Cruz. Archivado como: Investigan desaparición Zoel Cruz