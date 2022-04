Las autoridades, dieron a conocer en un primer momento que estaban investigando al hijo menor, de 13 años, quien era el único miembro de la familia que se encontraba en el hogar al momento del asesinato. Al igual, esclarecieron que el marido e hijo mayor, se encontraban de viaje por Oregon y por tal razón no estuvieron presentes al momento de la entrevista de las autoridades.

Investigan asesinato mujer Queens: ¿Cómo fue hallada?

El hallazgo de Gaal se produjo el día sábado, mientras un hombre se encontraba paseando a sus dos sabuesos e indicó que las mascotas se pusieron “nerviosas” al momento de acercarse al lugar donde se encontraba la bolsa de lona. Al abrir la bolsa, observó el cuerpo desmembrado de la mujer y llamó de inmediato a las autoridades al ver la sangre esparcida; por el momento, las autoridades siguen investigando y se desconocen las causas de muerte.

“El cuerpo de Orsolya Gaal, de 51 años, fue encontrado dentro de la bolsa de lona poco después de las 8 a.m., y la policía encontró un rastro de sangre que conducía a su casa en la calle Juno. Causa de muerte no determinada, hasta el momento no hay arrestos.”, destacó la reportera Chantee Lans a través de redes sociales, compartiendo una fotografía de la casa en el tranquilo vecindario de Forest Hills. Archivado como: Investigan asesinato mujer Queens