Aparentemente poner todos los huevos en una canasta no es lo que los inversionistas con experiencia hacen al crear un portafolio de inversión. Los expertos están de acuerdo que estos portafolios, o colección de activos, pueden ser menos riesgosos en el siempre impredecible mercado de acciones cuando se opta por la diversificación (o no poner todos tus huevos financieros en una sola canasta de inversión).

El plan a largo plazo

No es la gran cosa, pero aquí está la parte experta. Ahora, en vez de trabajar por dinero, el dinero comienza a trabajar para ti. Esos 7 centavos extras están creciendo también. Deja que pasen 30 años (eso, no ahorrando ni un centavo más) mientras se capitaliza trimestralmente y terminas con $8.02. Ocho dólares. “¿y qué?” tal vez pienses. Bueno, imagina que tú destinas $20,000 a la edad de 35 y no añades nada a esto. Más de 30 años al 7% tu dinero crece. Al principio lentamente. En el año número 10 el número está por ahí de los $40,000 […]. Y así sucesivamente.

En síntesis crear un portafolio como toda una profesional es proteger tus inversiones al usar cuidadosamente portafolios diseñados; esta es la forma en la que tu dinero crece y crece, absorbe bajas temporales en un activo u otro, y luego se recupera rápidamente a un crecimiento sólido y confiable. El consejero financiero Brian Dennehy de Fund Expert dijo a The Telegraph: “Si estás haciendo dinero, quédate con tus ganadores, vende los perdedores.