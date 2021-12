El descuidado trabajo científico de Alexander Fleming resultó en uno de los inventos más importantes que se han hecho por error, uno de los antibióticos más ampliamente usados en el mundo. Después de dejar un plato de bacterias descubierto, encontró una pequeña sección donde no crecía la bacteria, que tenía una mancha de moho cubierta por una sustancia clara. Ese jugo claro fue la primera versión de la penicilina. Hoy en día aún es usada ampliamente como antibiótico.

El ingenioso inventor Nikola Tesla dijo: “El deseo que me guía en todo lo que hago es poner a las fuerzas de la naturaleza al servicio de la humanidad.” La habilidad de ver posibilidades en nuestros fracasos lleva a increíbles avances. Debajo hay tan sólo algunos de los muchos experimentos que terminaron “saliendo bien” y resultaron en algunos de los más grandes inventos del mundo.

Los descubrimientos científicos requieren de años de investigación, experimentos fallidos y mucho dinero, ¿cierto? Quizá no. Muchos de los grandes descubrimientos e inventos que hoy en día se nos hacen tan comunes fueron en realidad el resultado de un accidente afortunado. Científicos buscando una cosa terminaron con otra completamente diferente. Algo así como intentar hacer papas fritas y terminar haciendo de alguna manera puré de papas.

7. El velcro fue un invento que estaba en pequeñas esferas

Las bolitas espinosas que quitamos de nuestros calcetines y del pelo de nuestro perro después de una caminata fueron la inspiración del ingeniero suizo, George de Mestral. Intrigado por el diseño de la planta que le hacía pegarse, desarrolló el velcro pensando en él originalmente como un sujetador para la ropa.

8. Polvo inteligente

Si alguna vez has pasado por la seguridad del aeropuerto y has visto que pasen un pedazo de papel sobre tu maleta buscando residuos de bomba, has visto al polvo inteligente en acción. En 2003, Jamie Link era un estudiante de la UC San Diego, cuando rompió un chip de silicón en el laboratorio y descubrió el polvo inteligente. Las partículas de este polvo pueden diseñarse para reaccionar con sustancias específicas e identificar una gran variedad de agentes químicos y biológicos.