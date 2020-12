Inventor egipcio crea robot que puede verificar COVID-19

La pandemia ocasionada por el Covid-19 continúa siendo un tema de preocupación en todo el mundo, al menos en ciertos países donde no ha sido posible detener los contagios. Uno de estos países es la India, en donde Mahmoud el-Komy se ha dedicado a construir un robot capaz de contribuir con la detección del Covid y disminuir los contagios ocasionados por este virus.

Con tecnología de punta, un inventor egipcio construye un robot capaz de realizar pruebas para detectar el COVID-19

Una segunda ola de contagios ha afectado recientemente a la India, pero Mahmoud el-Komy ha dado con una posible herramienta para detectar y detener los contagios

El robot recibió el nombre de Cira-03, y también puede alertar a las personas cuando estas no están utilizando cubrebocas

La tecnología ha mostrado ser una pieza fundamental en el tratamiento de enfermedades; con la llegada del Covid-19, diferentes grupos de científicos en todo el mundo han intentado crear nuevas herramientas para combatir este virus.

Lejos de controlarse, en algunos países el COVID-19 ha mostrado un aumento en los casos de contagio, lo que ha alertado a las autoridades para encontrar una solución efectiva, al menos en los casos en los que la vacuna aún no se encuentra disponible.

Tal es el caso de Egipto, país en el que recientemente se reportó un rebrote de contagios por Covid-19, en donde un joven inventor desarrolló un robot capaz de contribuir con el combate a los contagios de esta enfermedad.

De acuerdo con reportes del portal The New York Post, la segunda ola de contagios en Egipto orilló a un inventor a crear un robot que puede realizar pruebas para detectar el Covid-19, tomar la temperatura de los pacientes y alertarles cuando no están utilizando cubrebocas.

Todo esto, en un hospital localizado al norte de El Cairo.

El inventor a cargo del desarrollo de este robot es Mahmoud el-Komy, quien ha nombrado al robot como Cira-03.

Según el-Komy, diseñador del robot Cira-03, su invento puede limitar la exposición al coronavirus y prevenir la transmisión de este virus por medio de varias técnicas empleadas con este objetivo.

El robot tiene la apariencia de un rostro humano y está equipado con brazos robóticos; entre sus funciones se encuentran la de realizar pruebas de sangre, electrocardiogramas y rayos X.

Posterior a este tipo de exámenes, el robot también puede compartir los resultados con los pacientes por medio de una pantalla colocada específicamente con este propósito.

En una entrevista, el inventor de este robot expresó que “Intenté que el robot luciera más humano para que el paciente no se sienta intimidado por él. Así, no sentirán que una caja está caminando encima de ellos.”

El inventor también reveló que “Ha habido una respuesta positiva por parte de los pacientes. Ellos ven el robot y no sienten miedo. Por el contrario, hay más confianza en él porque el robot es más preciso que los humanos.”

Cira-03, el robot que luchará contra el Covid en la India

La manera en la que opera el robot Cira-03 es por medio de la toma de muestras por medio de su brazo robótico.

Por su parte, Abu Bakr El-Mihi, jefe del hospital privado en el que el robot está siendo probado, declaró que hasta ahora han utilizado el aparato para hacer tomas de temperatura de cualquier paciente con sospecha de Covid-19.

De acuerdo con The New York Post, los hospitales de todo el mundo han recurrido a los robots para ayudarse en el tratamiento y detección del Covid; en medio de la crisis sanitaria, este tipo de instrumentos han permitido realizar tareas manteniendo los protocolos de seguridad de cada institución.

Por ejemplo, aseguran, los robots son capaces de monitorear a los pacientes, limpiar de manera rigurosa los hospitales y, específicamente, ayudar a que el personal médico no se exponga de manera directa a esta enfermedad.

Así, los robots se presentan como la oportunidad perfecta para crear nuevas mejoras en los hospitales y abrir la puerta a nuevas técnicas para detectar el Covid y evitar su propagación masiva.

El inventor de este robot ha explicado que una de las tareas principales de su creación es lograr que este funcione de manera remota y que cumpla con exactitud las funciones para las que fue diseñado, especialmente la de tomar la temperatura y alertar a los pacientes cuando estos no se encuentran utilizando cubrebocas.

Cira-03 también se ha destacado por su diseño, ya que, tal como explica Mahmoud el-Komy, la ‘cara’ del aparato se asemeja a la de un ser humano, por lo que su diseño favorece el contacto con los pacientes y no resulta intimidante para ellos.

Por lo pronto, se espera que las vacunas contra el Covid-19 ayuden a disminuir el riesgo de contagios y el número de muertes ocasionadas por este virus.

En algunos países, ya se cuenta con autorización para aplicar la vacuna de manera escalonada, aunque en otros aún no hay fecha de suministro, motivo que ha orillado a los científicos a buscar vías alternas para el tratamiento de esta enfermedad.

El invento egipcio se une a los esfuerzos médicos por ayudar al personal médico a realizar pruebas dentro y fuera del hospital, limitando al máximo el contagio directo con los pacientes infectados de coronavirus.

Si el robot Cira-03 resulta exitoso, podrá implementarse en otros hospitales y esta tecnología podría ser compartida en otros hospitales, no solo de la misma región, sino en otras partes del mundo.