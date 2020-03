Un juez federal en Washington declaró este domingo inválido el nombramiento de Ken Cuccinelli como jefe interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), y ordenó dejar sin efecto una directriz que emitió para acelerar el escrutinio de los inmigrantes que buscan asilo.

El magistrado Randolph Moss afirmó que la designación de Ken Cuccinelli como jefe interino de USCIS en junio del año pasado, violó la Ley Federal de Vacantes en el Gobierno, y que, por lo tanto, ese funcionario no tenía autoridad para emitir dos de las directrices que impulsó poco después de ocupar el cargo.

La primera la emitió el pasado julio y reducía a un día, frente a las al menos 48 horas anteriores, el tiempo que tienen los indocumentados que cruzan la frontera y piden asilo para preparar con abogados sus entrevistas iniciales con funcionarios de EE.UU., en las que suelen alegar que tienen un “miedo creíble” de volver a su país.

