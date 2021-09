Se esperan peligrosas inundaciones en Luisiana por Tormenta Nicholas luego de que el sistema azotara Texas

Nicholas podría expandir inundaciones potencialmente mortales en el sur profundo

“Esta es una tormenta muy seria, especialmente en las zonas muy afectadas por el huracán Ida”, dijo el gobernador del estado

Los residentes del sur de Luisiana, que aún no se han recuperado del paso del huracán Ida hace apenas unas semanas, se preparan este miércoles para fuertes lluvias e inundaciones potencialmente mortales mientras la tormenta Nicholas pasa despacio sobre partes del estado tras golpear Texas.

Nicholas tocó tierra el martes como huracán sobre la costa de Texas y descargó aguaceros, aunque no tardó en remitir a tormenta tropical y después a depresión tropical. Pero los meteorólogos dijeron que Nicholas podría permanecer sobre la maltrecha Luisiana y provocar peligrosas inundaciones en el corazón del Sur de Estados Unidos durante los próximos días.

Se esperan inundaciones potencialmente mortales en Luisiana

El estado, que aún no se recupera por completo de los estragos de dos tormentas de categoría 4 -Ida, la semana pasada, y Laura, el año pasado-, recibió con aprensión los avisos sobre los posibles aguaceros de Nicholas, informó The Associated Press.

El gobernador del estado, John Bel Edwards, advirtio a la población que esperase inundaciones repentinas y se tomara la tormenta en serio aunque no tuviera categoría de huracán. “Esta es una tormenta muy seria, especialmente en las zonas muy afectadas por el huracán Ida”, dijo Edwards.