Enfermos se están muriendo por falta de oxígeno

“Este oxígeno es insuficiente. Un panorama completamente desolador, con un desastre natural que no lo esperábamos”, expresó. “Yo lo que exijo es ese oxígeno”. A las instalaciones va y viene ayuda en dos lanchas, como víveres para los bebés y agua para los pacientes. “Tristeza porque no llega nada, me siento impotente, hice todo lo posible demandando esa ayuda”, expresó Arias, de acuerdo con Agencia Reforma.

Con la voz entrecortada, la familiar de un paciente dijo que los enfermos se estaban muriendo, porque no hay oxígeno. “Por favor ayúdennos con el oxígeno, hay muchos pacientes que lo necesitan mucho. Si yo pude llegar, que no llegue el oxígeno”, reclamó. Otro médico, de nombre Yahir, expresó su impotencia porque no pueden hacer nada. “Afortunadamente hay gente que está controlada, hay que gente que ya no está con nosotros, no es posible que no tengan un plan las autoridades. Hay que esperar”, lamentó. Archivado como: inundación hospital Tula.