“Aclarando lo de anoche, si me sentí mal, pero jamás me desmayé… Esta semana iré a evaluarme y espero que todo salga bien… Gracias a todos los que se preocuparon. Y a como pude sacamos la noche de anoche… Eternamente agradecido con todos”, dijo Ricky Muñoz en una publicación en Twitter.

Es influencer en su tiempo libre

Cuando está aburrido y no tiene nada qué hacer, Ricky Muñoz se convierte en “influencer”. Pero estar muy activo en redes sociales le ha acarreado al líder del grupo Intocable innumerables ataques de los “haters” porque peca de franco y no tiene reparo en defenderse.

Sin embargo, sus compromisos con el grupo lo han alejado de las redes porque ya no tiene tiempo para conectarse: “Ya no tanto (estoy presente en redes) porque empezamos a trabajar”, dijo el texano, “cuando no tengo nada qué hacer, entonces me aburro y es donde sale el Ricky, el Ricardo influencer. Me aburro de todo, de mí mismo y no sé qué hacer conmigo mismo”.