Luego confesó que la conversación continuó con las siguientes preguntas y respuestas: “‘¿No se te ofrece nada?’ ‘No, te agradezco mucho’ y hasta ahí terminó. No quise saber más para no meterme en problemas. Yo la oí hace como año y medio que me habló”.

Sobre la plática que presuntamente tuvo con la mamá de Luis Miguel, el exfuncionario de la Interpol en México comentó lo siguiente: “A mí me habló el año pasado. No me dijo cuál era la circunstancia ni dónde está. Sólo le pregunté: ‘¿Estás bien?’. ‘Sí, estoy bien'”.

Sin embargo, eso no fue todo lo que reveló el exfuncionario sobre la mamá de Luis Miguel, ya que en la entrevista reveló que: ” Su mamá no está muerta. Él tiene amigos para que puedan investigar, aunque yo pienso que él tiene comunicación con ella”.

“NO ME CONSTA”

Sobre un presunto contubernio entre Andrés García y Luisito Rey para matar a la mamá de Luis Miguel, el entrevistado dijo: “Mira yo no puedo decir nada porque no me consta, mis respetos a Andrés, es mi amigo, pero yo no puedo decir una cosa”.

Luego dijo: "… Por eso cuando había las reuniones yo no estaba de acuerdo que entrara Luisito Rey con Marcela, en las veces que yo los veía porque se juntaban seguido… lo que die es cosa de él, no puedo decir si si o no, no me consta".