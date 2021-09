Así, la conductora se convirtió en prófuga de la justicia mexicana que la busca por la defraudación fiscal de 13 millones de pesos que fueron parte de la negociación indebida de un inmueble. La ficha roja de Laura Bozzo aun no está disponible en la página web de la Interpol .

¿De qué se le acusa?

El pasado 11 de agosto, a Bozzo se le presentaron cargos por un delito fiscal, pues habría vendido indebidamente un inmueble embargado por el SAT. En este momento se dictaminó prisión preventiva para ella. Aunque poco después Bozzo presentó un amparo con la esperanza de librarse de la prisión.

Sin embargo, el juez Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales con Toluca, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, no le otorgó la suspensión definitiva. Además, indicó que la acusada no se había presentado ante el juez y no había entregado su pasaporte a las autoridades, tal como se le había exigido.