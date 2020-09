Una foto de dos niñas sentadas afuera de un Taco Bell en California usando el wifi del restaurante para recibir clases virtuales se volvió viral

Las autoridades escolares identificaron a las estudiantes y les proporcionaron internet en sus hogares

“El 40% de todos los latinos no tiene acceso a Internet. Esta generación se merece algo mejor”, indicó el expresidente pro Tem del Senado de California

Dos niñas que se vieron en la necesidad de usar el wifi gratuito de Taco Bell para recibir sus clases virtuales fueron dotadas de internet en sus casas luego de que una foto de ambas estudiantes sentadas afuera del restaurante se volviera viral.

La conmovedora fotografía resaltó la problemática digital que enfrentan muchos estudiantes de bajos ingresos en Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19.

Un gran porcentaje de niños no tiene acceso a internet, banda ancha o incluso a equipos electrónicos esenciales para poder recibir clases virtuales, lo cual aviva el temor de que muchos niños no puedan avanzar académicamente, de acuerdo con The Daily Mail.

La imagen que originalmente fue compartida en Instagram a través de la cuenta Ms_Mamie89, explicaba que las dos niñas habían acudido al Taco Bell en la calle Alisal en la ciudad de Salinas en busca de conexión a Internet para poder realizar sus deberes escolares.

“Estas 2 niñas buscaban un lugar con wifi para hacer sus tareas escolares, así que se sentaron cerca de Taco Bell para conectarse al wifi gratuito”, indicaba la publicación.

“Muchos de nosotros no tenemos que preocuparnos por tener una conexión wifi adecuada o un lugar tranquilo para trabajar desde casa. Todos los estudiantes desde preescolar hasta la universidad deberían tener acceso gratuito a una red de wifi confiable, especialmente ahora” agregó el usuario.

Por su parte, el Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas, uno de los más grandes del condado de Monterey, identificó a las niñas como sus alumnas.

Una de las estudiantes asiste a la escuela primaria Sherwood mientras que la otra asiste a la escuela primaria Los Padres, de acuerdo con The Californian.

Las autoridades escolares de la ciudad indicaron a través de un comunicado que estaban al tanto de la foto y que habían proporcionado los recursos necesarios a esas niñas.