La noticia del ataque dio la vuelta al mundo rápidamente y millones de personas se unieron en oración para pedir por la salud del santo papa. Pero la impresión más fuerte se la llevaron las miles de personas que se encontraban ese 13 de mayo en la plaza, que esperaban ver y saludar al papa, ya que no es fácil hacerlo a diario con tanta gente y compromisos que tienen los representantes de la iglesia católica.

Sin embargo, para la gente, esas horas fueron eternas al no saber noticias de cómo evolucionaba, mientras todo era incierto. Tras el ataque todas las personas se asustaron y las fuerzas del orden tuvieron que intervenir y casi de manera inmediata detuvieron al culpable y me medio de toda la gente lograron arrebatarle el arma.

De acuerdo a la versión de las autoridades, el papa recibió disparos en el meñique y brazo con una pistola 9 milímetros, y tu vieron que extirparle al menos 30 centímetros de sus intestinos, pasó cuatro horas en el hospital mientras le hacían la cirugía y su estado de salud fue reportado como bueno y lo mejor para él es que no empeoró.

El papa logró cubrirse y de inmediato fue protegido por su guardias. Sin esperar, emplearon a fondo y metieron velocidad a la unidad para llevarlo a que recibiera atención médica en un hospital mientras varios hombres de traje le abrían paso en medio de la multitud que no dejaba de gritar y llorar por el terrible suceso que acababan de presenciar.

Entonces nadie sabía de él hasta que llegó a la audiencia de cada miércoles y sin importarle que miles de personas lo estuvieran viendo, sacó su pistola y apuntó hacia el papa, sin dudarlo accionó el gatillo y logró dar en la humanidad del religioso, quien no tuvo ni oportunidad de reaccionar, pero afortunadamente se pudo salvar. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Intento asesinato Papa

Intento asesinato Papa: ¿QUE SOSPECHÓ LA GENTE?

Pero entonces la gente comenzó a sospechar de varios puntos que expusieron en la cuenta de Youtube de rtve sobre el atentado contra el papa Juan Pablo II: “Pues si fueron tres tiros, ¿Porqué algunos lo presentan con dos detonaciones? Por otra parte, si el segundo y tercer disparo le dieron en el codo y en el meñique cuando se cubrió el vientre y por eso no entraron las balas, según decís (2.07) (poderoso meñique el de Wojtyla, je je), quiere decir que el pistolero sólo apuntó a la barriga y no parece que tirara a matar, pues habría apuntado al pecho o a la cabeza, cosa que no se antoja demasiado difícil para un tipo adiestrado y a dos o tres metros de distancia”.

“Después de ese atentado, el pueblo católico en oración mundial y hubo un milagro maravilloso, el altísimo señor Yavhe Todavía lo quería predicando, le dio más años de vida. Después perdonó, como Dios perdonó a la humanidad sacrificando a su propio hijo nuestro señor Jesucristo y evangelizó a miles convirtió a muchos ateos y separados de la iglesia, miembros de sectas evangélicas, protestantes y cristianos separados regresaron a la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo de 2,000 años de existencia”, dijo otra persona.